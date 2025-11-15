Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del sábado, 15 de noviembre de 2025

SUR

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:47

Comenta

Descubre las noticias más relevantes de SUR.es con este resumen rápido.

Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle

Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola

El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo

Málaga estrena una nueva unidad de ensayos clínicos y se consolida como «referente nacional de investigación»

Visto para sentencia el penúltimo juicio al exalcalde de Almogía por delito urbanístico

Netflix se abona al efecto Javier Castillo: 'El cuco de cristal' ya es la serie más vista en su primer día

Golpe de efecto de Bea González para colarse en la final de Dubái

Pellicer vuelve a echar mano del Malagueño en el entrenamiento para paliar las ocho bajas

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  4. 4 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  8. 8

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  9. 9 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»
  10. 10

    Vermús con acento malagueño

Te puede interesar

