Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Los paraguas seguirán siendo necesarios este domingo en Málaga. La borrasca Claudia mantiene en alerta a Málaga, especialmente durante la madrugada, ya que hasta las ... cuatro de la mañana la provincia al completo estará en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas. Se espera que se puedan recoger hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en el acumulado de doce horas. A partir de esa hora se desactivará el aviso, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pero seguirá lloviendo durante todo el día en Málaga. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán en el litoral y se mantendrán sin cambios en el interior. En la capital, el termómetro se moverá entre los 15 grados que se esperan de mínima y los 21 de máxima. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados

Además de la provincia malagueña, también la de Granada está en aviso mientras que el resto de la Comunidad disfrutará de una relativa calma al final de una intensa semana de lluvias. No obstante, Meteorología prevé para este 16 de noviembre cielos nubosos a cubiertos para el resto de Andalucía, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas.

La borrasca Claudia dará sus últimos coletazos el lunes, y a partir de entonces llegará el frío

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso, según recoge Europa Press, al igual que las máximas en el interior del tercio oriental, aunque estas últimas tendrán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios en el resto de las zonas. Además, soplarán vientos de componente oeste flojos a moderados, que aumentarán a fuertes en el litoral mediterráneo oriental.

Más frío

La borrasca Claudia dará sus últimos coletazos el lunes mientras que a partir del martes bajarán las temperaturas máximas y sobre todo las mínimas. Según recoge José Luis Escudero en su blog Tormentas y rayos, el miércoles será más acusado el frío en Málaga, y así se mantendrá hasta el fin de semana. De hecho, destaca que el jueves y el viernes «las temperaturas máximas estarán por debajo de la media en Málaga capital, las mínimas también». Además, en el interior de la provincia, el próximo viernes y el sábado se podrían dar las primeras heladas del otoño.