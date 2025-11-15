Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La lluvia, protagonista en Málaga este fin de semana. Marilú Báez

El tiempo

Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Las temperaturas mínimas registrarán un descenso y las máximas podrían subir en el litoral

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

Los paraguas seguirán siendo necesarios este domingo en Málaga. La borrasca Claudia mantiene en alerta a Málaga, especialmente durante la madrugada, ya que hasta las ... cuatro de la mañana la provincia al completo estará en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas. Se espera que se puedan recoger hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en el acumulado de doce horas. A partir de esa hora se desactivará el aviso, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pero seguirá lloviendo durante todo el día en Málaga. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán en el litoral y se mantendrán sin cambios en el interior. En la capital, el termómetro se moverá entre los 15 grados que se esperan de mínima y los 21 de máxima. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  3. 3 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  8. 8 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  9. 9

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  10. 10

    Vermús con acento malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada