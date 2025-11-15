Málaga estrena una nueva unidad de ensayos clínicos y se consolida como «referente nacional de investigación»

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inauguración, este sábado, de la nueva unidad en el Hospital Civil. Marilú Báez

Málaga estrena una unidad de ensayos clínicos y se consolida como «referente nacional de investigación»

Este nuevo espacio se ha puesto en marcha en el Hospital Civil junto con el Ibima, con una inversión de más de 450.000 euros

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:21

El Hospital Civil de Málaga acaba de inaugurar este sábado un nuevo espacio referente en la investigación biomédica: la Unidad de Investigación Clínica de Fase ... II-III del Hospital Universitario Regional de Málaga, que comenzará a funcionar «de forma inminente» este mismo lunes 17 de noviembre. Esto completa el ciclo y amplía las capacidades del centro en ensayos clínicos de fases avanzadas tras inaugurarse la primera el pasado febrero. Y, según destacó el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz: «Esto convierte a Málaga en un referente nacional e internacional de la investigación biomédica y en pionera en cubrir el ciclo completo de desarrollo clínico dentro del sistema sanitario público».

