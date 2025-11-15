Málaga estrena una nueva unidad de ensayos clínicos y se consolida como «referente nacional de investigación»

El Hospital Civil de Málaga acaba de inaugurar este sábado un nuevo espacio referente en la investigación biomédica: la Unidad de Investigación Clínica de Fase ... II-III del Hospital Universitario Regional de Málaga, que comenzará a funcionar «de forma inminente» este mismo lunes 17 de noviembre. Esto completa el ciclo y amplía las capacidades del centro en ensayos clínicos de fases avanzadas tras inaugurarse la primera el pasado febrero. Y, según destacó el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz: «Esto convierte a Málaga en un referente nacional e internacional de la investigación biomédica y en pionera en cubrir el ciclo completo de desarrollo clínico dentro del sistema sanitario público».

Con esta nueva unidad -que ha supuesto una inversión de 469.000 euros-, el Regional de Málaga y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) tendrán la posibilidad de ampliar sus investigaciones y ofrecer a los pacientes una atención más especializada. La inversión de esta nueva unidad, financiada por el Instituto de Salud Carlos III con fondos NextGeneration EU, cuenta con más de 500 metros cuadrados distribuidos en un hospital de día con diez puestos asistenciales, ocho consultas médicas y salas de posicionamiento, monitorización y seguimiento clínico.

Marilú Báez

Con la puesta en marcha de esta nueva infraestructura se pretende aumentar la capacidad de reclutamiento y seguimiento de pacientes, «mejorando los estándares de calidad, seguridad y trazabilidad en la investigación clínica». Aunque, sobre todo, como se detalló en la presentación, ha sido concebida para determinar la seguridad, tolerancia y dosis óptima de los tratamientos en sus primeras administraciones en humanos.

El Ibima impulsa la investigación con un notable aumento del 31% en los últimos cuatro años

Actualmente, el Ibima registra 778 estudios clínicos activos, de los que 520 son ensayos con medicamentos y 180 corresponden a Fases I y II. Según destacó el consejero Antonio Sanz, «estos últimos cuatro años, la actividad investigadora ha crecido un 31%, consolidando la posición de este hospital como referente nacional en investigación clínica precoz».

Importancia a la investigación

Durante la inauguración, Antonio Sanz reiteró en varias ocasiones «el interés especial» que tenía porque se pusiera en marcha esta unidad. «A veces no se le da la importancia suficiente y la investigación nos resultado demasiado ajena; pero eso es una gran injusticia porque son una parte esencial para abordar los mejores tratamientos a los paciente. Este nuevo espacio tendrá un impacto directo en muchas enfermedades, terapias y soluciones a través de nuevos fármacos», aclaró el consejero de Sanidad.

Hasta ahora los profesionales del hospital han participado en 473 publicaciones científicas de las que, según detallan, 305 han sido de alto impacto; se han registrado 23 patentes gracias a la colaboración entre clínicos e investigadores. «Es muy importante que un hospital público tenga este avance que implica equidad, ya que los pacientes pueden acceder a tratamientos de vanguardia sin salir de su entorno asistencial público», subrayó Sanz, que también valoró que la puesta en marcha de esta unidad «genera empleo cualificado, promueve la retención de talento investigador y atrae inversión privada en el ámbito biomédico».

Marilú Báez

