Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado el ingreso en un centro psiquiátrico para el autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que fue asesinado a puñaladas en 2023 en Fuengirola ... . De acuerdo con la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, el acusado llevó a cabo el ataque cuando estaba «en pleno brote psicótico», por lo que tenía sus capacidades anuladas.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del 22 de junio de 2023, después de que el procesado y su novia contrataran un desplazamiento a través de la aplicación. La víctima, que tenía 45 años y era de Tetuán, se dirigió a la dirección indicada, donde estacionó el turismo para esperar a los pasajeros.

En cuanto el procesado se acercó a Ismail, sacó dos cuchillos que llevaba ocultos a su espalda y lo agredió de manera sorpresiva, con ánimo de acabar con su vida. El chófer no tuvo posibilidad alguna de defensa. Como recoge la resolución, recibió 46 puñaladas que ocasionaron su muerte en el lugar.

Para la Sala, ha quedado acreditado que el encausado cometió estos hechos cuando se encontraba «en pleno brote psicótico con actividad delirante», y en un contexto en el que también había consumido drogas, por lo que tenía anuladas sus capacidades intelectivas y volitivas.

MÁS INFORMACIÓN El último servicio de Ismail, el conductor de Bolt asesinado en Fuengirola

El Ministerio Público, en la comparecencia previa al juicio, modificó sus conclusiones al reconocer que la circunstancia eximente completa de anomalía o alteración psíquica -inicialmente, la estimaba de manera incompleta- en la que se produjo el asesinato, por lo que interesó para el investigado el internamiento en un centro psiquiátrico por un periodo de 25 años.

De igual forma, la acusación pública pidió que también se le impusieran diez años de libertad vigilada en los que cumpla con el tratamiento y sea sometido a un control médico periódico, además de indemnizar a la familia de la víctima, que tenía una mujer y una hija pequeña, además de un hermano.

Tanto la defensa como el procesado y la acusación particular, que en este caso representa a la viuda de Ismail, se mostraron conformes con la petición de la Fiscalía, que la Audiencia Provincial ha reproducido de manera íntegra en el fallo.

El tribunal, en consecuencia, ha absuelto al autor de responsabilidad penal por el delito de asesinato, aunque la medida del internamiento en un centro psiquiátrico equivale a la pena a la que habría sido condenado de ser imputable. La sentencia ya es firme.