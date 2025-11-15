Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado en el que fue hallado el vehículo con el que trabajaba la víctima. SUR

Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola

La Audiencia Provincial le ha aplicado la eximente de enajenación mental y ha ordenado su ingreso en un centro psiquiátrico por un periodo de 25 años

Irene Quirante

Irene Quirante

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:21

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado el ingreso en un centro psiquiátrico para el autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que fue asesinado a puñaladas en 2023 en Fuengirola ... . De acuerdo con la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, el acusado llevó a cabo el ataque cuando estaba «en pleno brote psicótico», por lo que tenía sus capacidades anuladas.

