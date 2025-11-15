Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'El cuco de cristal' ha tenido una entrada fulgurante entre lo más visto de Netflix en España. SUR

Netflix se abona al efecto Javier Castillo: 'El cuco de cristal' ya es la serie más vista en su primer día

El éxito de este 'thriller' en la parrilla de la plataforma en España coincide con la última novela del malagueño, 'El susurro del fuego', también en las listas de los libros más vendidos

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

El idilio de Javier Castillo con lectores y espectadores sigue creciendo. Si hace algo más de un mes debutó en las librerías con 'El susurro del fuego', ... su octava novela, encaramándose a lo más alto de las listas de ventas, el escritor malagueño hace ahora doblete en Netflix con 'El cuco de cristal', el 'thriller' basado en otro de sus éxitos y que, en apenas 24 horas, ya se ha colocado como la serie más vista en España en la parrilla de la plataforma. Todavía habrá que esperar unos días para ver los datos oficiales de usuarios y visualizaciones de este misterio sobre desapariciones en un pequeño pueblo, pero el 'top ten' de la operadora de 'streaming' se ha alterado por completo con la entrada fulgurante esta serie que llegó el pasado viernes, desbancando además del primer puesto a otro malagueño, Pablo Alborán y su debut como actor en la segunda temporada de 'Respira'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  8. 8 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  9. 9 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  10. 10

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Netflix se abona al efecto Javier Castillo: 'El cuco de cristal' ya es la serie más vista en su primer día

Netflix se abona al efecto Javier Castillo: &#039;El cuco de cristal&#039; ya es la serie más vista en su primer día