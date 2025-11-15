Netflix se abona al efecto Javier Castillo: 'El cuco de cristal' ya es la serie más vista en su primer día

El idilio de Javier Castillo con lectores y espectadores sigue creciendo. Si hace algo más de un mes debutó en las librerías con 'El susurro del fuego', ... su octava novela, encaramándose a lo más alto de las listas de ventas, el escritor malagueño hace ahora doblete en Netflix con 'El cuco de cristal', el 'thriller' basado en otro de sus éxitos y que, en apenas 24 horas, ya se ha colocado como la serie más vista en España en la parrilla de la plataforma. Todavía habrá que esperar unos días para ver los datos oficiales de usuarios y visualizaciones de este misterio sobre desapariciones en un pequeño pueblo, pero el 'top ten' de la operadora de 'streaming' se ha alterado por completo con la entrada fulgurante esta serie que llegó el pasado viernes, desbancando además del primer puesto a otro malagueño, Pablo Alborán y su debut como actor en la segunda temporada de 'Respira'.

Ampliar Catalina Sopelana protagoniza la versión de Netflix de la novela de Javier Castillo (en el círculo). Julio Vergne

Netflix se abona además al efecto Javier Castillo, cuyo universo se ha expandido en la plataforma norteamericana con 'El cuco de cristal', tras los excelentes resultados de audiencia de la franquicia 'La chica de nieve', ambientada y rodada en Málaga. Curiosamente, en 2023 se repetía la misma jugada que ahora con el estreno en aquella ocasión de la mencionada saga que unos días después publicaba precisamente el 'Cuco' con el mismo éxito en las listas de libros al convertirse en el más vendido.

Catalina Sopelana, Itziar Ituño y Álex García protagonizan la serie que ha barrido en Netflix nada más estrenarse con la historia de una joven doctora que, tras salvar su vida gracias a un trasplante de corazón, siente la llamada de buscar a su donante sin saber que su curiosidad la llevará a un pequeño pueblo marcado por misteriosas muertes y desapariciones. La gran respuesta del público a 'El cuco de cristal' promete ser un argumento más para que Netflix confirme la tercera y última temporada de 'La chica de nieve' e incluso se plantee firmarle al malagueño su actual éxito editorial, 'El susurro del fuego', que además es su primera novela ambientada en España, concretamente en los volcánicos escenarios de Canarias.

Iván Massagué ('El hoyo'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas'), Tomás del Estal ('Clanes') y la malagueña Adelfa Calvo (ganadora del Goya) completan el reparto de esta adaptación que, como la versión en pantalla de 'La chica de nieve', traslada la acción de la novela desde Estados Unidos a España. En esta ocasión, los escenarios rurales de esta historia ambientada en un pequeño pueblo se localizan en Extremadura, a donde llega la protagonista tras sufrir un infarto para conocer la identidad de su donante. Allí descubre que su benefactor era un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta.

La adaptación de este 'bestseller' está impulsado por el mismo equipo de la exitosa 'La chica de nieve', ya que junto a Javier Castillo y Netflix también repite la productora Atípica Films, cuyo fundador José Antonio Felez falleció recientemente. La serie de seis episodios 'El cuco de cristal' es una de las títulos póstumos de este productor madrileño, que siempre mantuvo un gran vinculación a la producción andaluza, ya que, además de la obra del escritor malagueño, ha sido impulsor de las películas de Alberto Rodríguez, como 'Grupo 7', 'Modelo 77' y la ganadora del Goya a la mejor película 'La isla mínima'.

Con 'El cuco de cristal', Netflix prolonga sus adaptaciones de Javier Castillo, cuya rentabilidad literaria también se ha replicado como un espejo en las audiencias de la plataforma. Así, la primera temporada de 'La chica de nieve' se convirtió en número 1 mundial, mientras que la secuela estrenada este mismo año, 'El juego del alma', alcanzó el 'top 10' mundial en su primera semana y encabezó la lista de las series más vistas en España. Un camino que también está calcando el nuevo estreno basado en una novela del malagueño que en 24 horas ya es la preferida de los espectadores.