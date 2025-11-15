Pellicer vuelve a echar mano del Malagueño en el entrenamiento para paliar las ocho bajas

Las bajas continúan haciendo mella al Málaga. Para el partido del lunes, el número de futbolistas no disponibles asciende a ocho (Aarón Ochoa, Brasanac, Juanpe, ... Chupete, Álex Pastor, Luismi, Ramón y Moussa). Ahogado por la falta de efectivos, especialmente en el centro del campo, Sergio Pellicer volvió a echar mano del filial, subiendo de nuevo al medio centro Pablo Arriaza (también es capaz de jugar de central) para que entrenara con el primer equipo blanquiazul. Ya se ha ejercitado en más de una ocasión con la primera plantilla, tanto la temporada pasada como esta, aunque todavía no ha debutado.

Los demás futbolistas del filial que se entrenaron con el primer equipo fueron el central Recio, Rafita, ambos ya habituales en la dinámica del grupo (el lateral veleño se ha hecho con un puesto de titular) y el guardameta Álex Mateos.

Los jugadores no disponibles para el partido en León menos Ochoa, que se encuentra concentrado con Irlanda sub-19, se ejercitaron en el interior de las instalaciones de La Rosaleda, inmersos en sus respectivos procesos de recuperación. En el caso de Brasanac, no se trata de una lesión sino de unas molestias leves en la rodilla (tuvo que ser sustituido al descanso contra el Córdoba), por lo que se espera que se entrene con el grupo a partir del martes. Tras el serbio, el jugador que podría salir de la enfermería próximamente es Chupete, que se encuentra ya en la fase final de su recuperación de su lesión en los isquiotibiales.

El Malagueño consiguió el pasado fin de semana su primera victoria de la temporada, frente al UCAM Murcia por 1-0, y aunque sigue hundido en la zona de descenso, ya no es el último clasificado (es el Almería B). El conjunto que dirige Funes se mide el domingo (12.00 horas) al Linares, que también viene de ganar, en el derbi jiennense (0-1).

El rival del Málaga, la Cultural Leonesa, también tiene algunas bajas, de futbolistas que son de vital importancia para José Ángel Ziganda. El zaguero Matia Barzic ha sido convocado con la selección croata sub-21; el delantero Rubén Sobrino tiene una lesión en el cuádriceps derecho y no volverá a los terrenos de juego hasta enero, y el defensa Satrústegui, que en la primera jornada de Liga cayó lesionado de su rodilla derecha y recientemente se sometió a una artroscopia.