Izan Merino y Pablo Arriaza pugnan por un balón. MCF

Pellicer vuelve a echar mano del Malagueño en el entrenamiento para paliar las ocho bajas

El técnico del Málaga subió de nuevo al medio centro Pablo Arriaza para la sesión del sábado

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:39

Las bajas continúan haciendo mella al Málaga. Para el partido del lunes, el número de futbolistas no disponibles asciende a ocho (Aarón Ochoa, Brasanac, Juanpe, ... Chupete, Álex Pastor, Luismi, Ramón y Moussa). Ahogado por la falta de efectivos, especialmente en el centro del campo, Sergio Pellicer volvió a echar mano del filial, subiendo de nuevo al medio centro Pablo Arriaza (también es capaz de jugar de central) para que entrenara con el primer equipo blanquiazul. Ya se ha ejercitado en más de una ocasión con la primera plantilla, tanto la temporada pasada como esta, aunque todavía no ha debutado.

