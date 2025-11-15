Golpe de efecto de Bea González para colarse en la final de Dubái

Bea González ya está un paso más cerca del que podría ser su cuarto título de la temporada. La malagueña y su compañera, la madrileña ... Claudia Fernández volvieron a sonreír este sábado tras firmar la victoria más laboriosa de toda la jornada de semifinales del Premier Padel P1 de Dubái. Una ciudad que trae grandes recuerdos a 'La Perla de El Palo', dado que fue allí, y en este mismo mes del pasado año, cuando reafirmó sus buenas sensaciones post-lesión levantando el que sería su último título del 2024, junto a Delfi Brea.

Ahora, su excompañera y la catalana Gemma Triay (actual pareja número uno del mundo), serán precisamente sus rivales en la final por el título, que se disputará este domingo, a partir de las 15.00 horas (en directo por Red ull TV). Bea y Claudia, pareja número 3 del 'ranking', lograron su pase a la gran final (su octava esta temporada), tras una extenuante y emocionante semifinal ante la dupla número 2: Ari Sánchez y Paula Josemaría, que rozó las tres horas de duración y se extendió hasta el tercer set (4-6, 7-6 y 6-3).

Una primera manga muy ajustada, una segunda en la que las número 3 dejaron escapar una renta de dos juegos aunque consiguieron sentenciar en el 'tie-break' y un último set en el que los escasos errores no forzados de la malagueña y la madrileña resultaron decisivos. «Estoy muy feliz y cansada. Solo quiero agradecer al equipo que ha aguantado nuestros peores momentos, especialmente con varias derrotas en estos últimos meses. Nos hemos esforzado muchísimo por mejorar, esto es una victoria de todo el equipo», valoró Bea tras la victoria.