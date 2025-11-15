Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PREMIER PADEL
Pádel

Golpe de efecto de Bea González para colarse en la final de Dubái

Tras una semifinal de casi tres horas, la malagueña y Claudia Fernández se impusieron a Ari y Paula y este domingo pelearán por el título ante la dupla número 1

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Bea González ya está un paso más cerca del que podría ser su cuarto título de la temporada. La malagueña y su compañera, la madrileña ... Claudia Fernández volvieron a sonreír este sábado tras firmar la victoria más laboriosa de toda la jornada de semifinales del Premier Padel P1 de Dubái. Una ciudad que trae grandes recuerdos a 'La Perla de El Palo', dado que fue allí, y en este mismo mes del pasado año, cuando reafirmó sus buenas sensaciones post-lesión levantando el que sería su último título del 2024, junto a Delfi Brea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  3. 3 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  8. 8 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  9. 9

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  10. 10

    Vermús con acento malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Golpe de efecto de Bea González para colarse en la final de Dubái

Golpe de efecto de Bea González para colarse en la final de Dubái