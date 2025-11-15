Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo

Cada número está premiado con 120.000 euros

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

Málaga está de racha. La suerte le sonríe. Por segundo sábado consecutivo (se repite la historia del pasado día 8) el sorteo de la ... Lotería Nacional ha dejado íntegro su segundo premio en la provincia. En concreto, la diosa Fortuna ha hecho parada en esta ocasión en Torremolinos y en Antequera. Así, el número agraciado -el 24.568 dotado con 120.000 euros al número- se ha despachado en la administración 6 de Antequera -sita en avenida de la Legión número 5- y en la 66 de Torremolinos, ubicada en Hoyo, 9.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  3. 3 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  6. 6 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  7. 7 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  8. 8 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  9. 9 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  10. 10 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo

El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo