El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo

Málaga está de racha. La suerte le sonríe. Por segundo sábado consecutivo (se repite la historia del pasado día 8) el sorteo de la ... Lotería Nacional ha dejado íntegro su segundo premio en la provincia. En concreto, la diosa Fortuna ha hecho parada en esta ocasión en Torremolinos y en Antequera. Así, el número agraciado -el 24.568 dotado con 120.000 euros al número- se ha despachado en la administración 6 de Antequera -sita en avenida de la Legión número 5- y en la 66 de Torremolinos, ubicada en Hoyo, 9.

Por su parte, el primer premio (el 33.278 dotado con 600.000 euros al número) se ha comercializado -también por completo- en el municipio de Consuegra, en Toledo, en la administración número 1.

Un sorteo, pues, poco repartido que se ha quedado en dos únicas provincias españolas. Los reintegros han recaído en los números terminados en 8, 2 y 9.

Consulta aquí el listado completo de premios: