Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle

Confuso rescate en la playa de La Malagueta. Los servicios de emergencias realizaron un fuerte despliegue tras un primer aviso de una embarcación a la ... deriva, que no se localizó por ninguna parte. Finalmente, dos policías nacionales sacaron del agua a un hombre que aseguró haber sido víctima de un robo y que los ladrones lo lanzaron al mar desde un espigón.

Los hechos han sucedido sobre las 7.30 horas de este 15 de noviembre. El sistema de emergencias 112-Andalucía recibió una primera llamada que alertaba de una embarcación cuya tripulación estaba en apuros.

Los operadores del 112 movilizaron a todos los cuerpos policiales, Salvamento Marítimo y Bomberos. Los medios de rescate desplegados en el lugar no localizaron embarcación alguna, pese a que peinaron la zona por tierra y mar.

Sin embargo, sí que encontraron a un hombre en el mar que pedía auxilio. Estaba vestido. Ante esta situación, dos policías nacionales se metieron dentro del agua para sacarlo.

Los sanitarios del 061, que también habían acudido a la zona, atendieron a la víctima, que presentaba signos claros de hipotermia. No consta si fue derivado a un hospital.

Los agentes se entrevistaron con el hombre, que les contó que se había quedado dormido en un espigón y que dos desconocidos lo asaltaron para robarle y después lo tiraron al agua.

La Policía Nacional ya investiga los hechos para comprobar el testimonio del rescatado y aclarar lo sucedido.