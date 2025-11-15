Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
Dos policías nacionales se metieron en el agua para sacar a la víctima, que presentaba signos de hipotermia
Málaga
Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:53
Confuso rescate en la playa de La Malagueta. Los servicios de emergencias realizaron un fuerte despliegue tras un primer aviso de una embarcación a la ... deriva, que no se localizó por ninguna parte. Finalmente, dos policías nacionales sacaron del agua a un hombre que aseguró haber sido víctima de un robo y que los ladrones lo lanzaron al mar desde un espigón.
Los hechos han sucedido sobre las 7.30 horas de este 15 de noviembre. El sistema de emergencias 112-Andalucía recibió una primera llamada que alertaba de una embarcación cuya tripulación estaba en apuros.
Los operadores del 112 movilizaron a todos los cuerpos policiales, Salvamento Marítimo y Bomberos. Los medios de rescate desplegados en el lugar no localizaron embarcación alguna, pese a que peinaron la zona por tierra y mar.
Sin embargo, sí que encontraron a un hombre en el mar que pedía auxilio. Estaba vestido. Ante esta situación, dos policías nacionales se metieron dentro del agua para sacarlo.
Los sanitarios del 061, que también habían acudido a la zona, atendieron a la víctima, que presentaba signos claros de hipotermia. No consta si fue derivado a un hospital.
Los agentes se entrevistaron con el hombre, que les contó que se había quedado dormido en un espigón y que dos desconocidos lo asaltaron para robarle y después lo tiraron al agua.
La Policía Nacional ya investiga los hechos para comprobar el testimonio del rescatado y aclarar lo sucedido.
