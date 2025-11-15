Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento del rescate.

Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle

Dos policías nacionales se metieron en el agua para sacar a la víctima, que presentaba signos de hipotermia

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:53

Confuso rescate en la playa de La Malagueta. Los servicios de emergencias realizaron un fuerte despliegue tras un primer aviso de una embarcación a la ... deriva, que no se localizó por ninguna parte. Finalmente, dos policías nacionales sacaron del agua a un hombre que aseguró haber sido víctima de un robo y que los ladrones lo lanzaron al mar desde un espigón.

