¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del sábado, 30 de agosto de 2025

SUR

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:08

SUR.es en resumen: lo más importante del día en breve.

Retrasos «importantes» en los AVE entre Málaga y Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real en plena operación retorno

Jeph Leb, leyenda del cómic y guionista de series míticas de Marvel, se suma como invitado especial a San Diego Comic-Con Málaga

Vecinos denuncian la presencia de patos muertos en el lago del Parque Huelin en Málaga

Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga

Hito de la vela malagueña en la Copa del Rey de barcos de época

Camilo cierra Starlite Occident con un mágico dueto con una malagueña

Nerja mejorará los accesos al entorno del río Chíllar desde la céntrica calle Antonio Ferrandis 'Chanquete'

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»
  7. 7

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  8. 8 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  9. 9 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  10. 10 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre

