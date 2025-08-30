Camilo cierra Starlite Occident con un mágico dueto con una malagueña

El cantante colombiano Camilo puso ayer el broche de oro a la XIV edición de Starlite Occidente haciendo un dueto con una artista malagueña muy ... querida entre el público y sobre la que tuvo palabras de cariño y admiración.

El artista internacional, que ofreció el último concierto de esta temporada en la cantera de Nagüeles, explicó que antes de ser conocido y dar conciertos por todo el mundo, él grababa versiones de artistas que le gustaban y que después las subía a Youtube. Y una de ellas era de esta artista local.

Tras una extensa presentación pisó el escenario la malagueña Vanesa Martín. Ambos interpretaron la canción 'Polvo de mariposas' con numerosos guiños de complicidad entre ambos. «Camilo tu casa está aquí», le decía la malagueña; a lo que el colombiano contestaba: «Pues mis hijas fueron concebidas aquí».