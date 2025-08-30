Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga

El futbolista argentino Leo Messi, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, acaba de estrenar un nuevo hotel a apenas una hora de ... Málaga. La estrella culé durante más de dos décadas, que actualmente milita en el Inter de Miami, ha inaugurado un establecimiento de lujo en el Puerto de Sotogrande, en la provincia de Cádiz, a apenas unos kilómetros del centro de Manilva.

El nuevo complejo hotelero se denomina MIM Sotogrande y es gestionado por Majestic Hotel Group. Con una categoría de cinco estrellas, cuenta con 45 habitaciones y una ubicación privilegiada: en el interior del complejo portuario con vistas al Mediterráneo y al estrecho de Gibraltar.

Las habitaciones del nuevo complejo, que ha sustituido al hotel Club Marítimo de Sotogrande, han sido diseñadas por el interiorista Luis Bustamante, quien las ha impregnado de la elegancia y la serenidad mediterránea.

Como no podía ser de otra forma, la habitación más exclusiva es la Suite Leo Messi, una estancia única que rinde homenaje al espíritu y la trayectoria del icónico futbolista. Se presenta como una experiencia de lujo personalizada, con espacios amplios, decoración exclusiva, terraza privada con vistas al Mediterráneo y detalles inspirados en la figura del deportista nacido en Rosario.

Ampliar Uno de los balones de oro del futbolista luce en el lobby del hotel.

Aunque en realidad todo el hotel está repleto de referencias al futbolista. En las suites hay albornoces con el número 10, su dorsal, en la espalda, y en el lobby se encuentra uno de los ocho balones de oro de la FIFA que el futbolista ha ganado a lo largo de toda su trayectoria profesional.

A diferencia del hotel anterior, la oferta se ha completado con una piscina en la cubierta y se ha reforzado la parte de restauración. El nuevo MIM Sotogrande cuenta con dos espacios cuyo nombre también están íntimamente relacionados con el mundo del deporte: Hincha y Tribuna.

Oferta gastronómica

Hincha es el restaurante principal del hotel y cuenta con la dirección gastronómica del chef Nandu Jubany, reconocido con una estrella Michelin en su establecimiento Can Jubany y referente de la cocina contemporánea catalana. En el local de Sotogrande presenta platos elaborados con producto local y una mirada creativa. En la carta predominarán los productos de mar, arroces y algunas de las recetas favoritas de Leo Messi, como los famosos macarrones de su abuela.

Tribuna, por su parte, es una opción más desenfadada junto a la piscina. En este espacio se ha puesto en marcha una carta pensada para compartir y una variada oferta de cócteles de autor.

La cadena hotelera MIM nació en 2017 con la inauguración de MIM Sitges, fruto de la alianza entre Leo Messi y Majestic Hotel Group. Actualmente, cuenta con seis hoteles en destinos exclusivos como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira y Andorra.