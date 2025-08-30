Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una de las zonas en las que se actuará en Nerja. E. CABEZAS

Nerja mejorará los accesos al entorno del río Chíllar desde la céntrica calle Antonio Ferrandis 'Chanquete'

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento da luz verde a dos proyectos con una inversión de 347.683 euros, financiados con los fondos europeos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:04

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Nerja. El Ayuntamiento ha puesto en marcha la mejora de los viales de acceso ... a la ribera del río Chillar, desde la calle Antonio Ferrandis 'Chanquete', uno junto al IES El Chaparil y otro desde estación de bombeo de aguas residuales hasta su desembocadura. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos proyectos, con una inversión total de 347.683,81 euros, financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Nerja Sostenible', enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y respaldado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU.

