Nerja mejorará los accesos al entorno del río Chíllar desde la céntrica calle Antonio Ferrandis 'Chanquete'

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras urbanas en Nerja. El Ayuntamiento ha puesto en marcha la mejora de los viales de acceso ... a la ribera del río Chillar, desde la calle Antonio Ferrandis 'Chanquete', uno junto al IES El Chaparil y otro desde estación de bombeo de aguas residuales hasta su desembocadura. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos proyectos, con una inversión total de 347.683,81 euros, financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Nerja Sostenible', enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y respaldado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU.

En el vial de acceso situado junto al IES El Chaparil se procederá a la renovación integral del pavimento y del acerado, actualmente en mal estado, creando además un nuevo itinerario peatonal más accesible y reordenando las plazas de aparcamiento. Por su parte, en el tramo de acceso comprendido entre la EBAR y la desembocadura del río, se mejorará la calzada, promoviendo la peatonalización, y se acondicionarán zonas ajardinadas para realzar y embellecer el entorno.

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha destacado en un comunicado que «estas actuaciones responden a la necesidad de modernizar las infraestructuras de acceso a dos de las playas más concurridos por vecinos y visitantes, Playazo y Chucho, reforzando la accesibilidad y la imagen turística, al mismo tiempo, garantizando la preservación del entorno natural del río Chíllar». Una vez aprobados sendos proyectos, el siguiente paso será la redacción de los pliegos para sacar a licitación las obras «en el menor tiempo posible».

Plan de Empleo Municipal contra la Exclusión Social

Por otro lado, tras su aprobación por la Junta de Gobierno Local, está abierto el plazo de inscripción para participar en el X Plan de Empleo Municipal contra la Exclusión Social y la Vulnerabilidad Económica, que permitirá la contratación de hasta 40 personas desempleadas. La concejala de Recursos Humanos, Ángela Díaz (PP), ha destacado en un comunicado que «este plan, el décimo que se aprueba con un gobierno municipal del Partido Popular, supone una oportunidad para familias necesitadas, facilitando no solo un empleo, sino también experiencia laboral que puede abrir nuevas oportunidades en el futuro».

En cuanto a las contrataciones, el 25% se destinará a jóvenes menos de 35 años, el 50% parados de larga duración mayores de 35, el 15% mayores de 60 años y el 10% personas con discapacidad. Asimismo de estos cupos la mitad serán mujeres y mitad hombre, siguiendo un criterio paritario. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales. La convocatoria está disponible en la sede electrónica municipal. Asimismo, las personas interesadas pueden recoger el impreso de solicitud y obtener más información en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano.