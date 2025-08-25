Nerja y Maro, más cerca de estar unidas por un carril bici

Nuevo paso para que Nerja y la pedanía de Maro, a las que separan unos tres kilómetros, estén unidas por un carril bici. El Ayuntamiento ... nerjeño ha dado un impulso al proyecto de una vía ciclable que arrancó en la pasada legislatura. El Ayuntamiento sigue desarrollando los trámites para conectar totalmente Nerja y Maro por carril bici.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto para la construcción de un nuevo tramo, con aproximadamente 1.200 metros de longitud, con un presupuesto base de licitación de 449.248,80 euros. La actuación se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Nerja Sostenible', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Este nuevo tramo del carril bici se une a los otros tres ejecutados, el de la rotonda de Burriana hasta Oasis de Capistrano y el acceso a la Ciudad Deportiva Enrique López Cuenca y que se enmarcan dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la localidad costera más oriental de la provincia. En total la inversión realizada alcanza, hasta ahora, los 948.187 euros y los 2,2 kilómetros de longitud de trazado.

3,2 kilómetros en total

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha destacado en un comunicado que esta nueva actuación, la cuarta impulsada por el Ayuntamiento, permitirá conectar de forma definitiva Nerja y Maro mediante un carril bici entre la glorieta de acceso a la playa de Burriana, y la glorieta situada en la entrada oeste de Maro. El trazado, de 3,2 kilómetros de longitud, fomentará la movilidad sostenible y contribuirá, además, a potenciar el turismo activo.

Por su parte, el concejal de Infraestructura, Alberto Tomé (PP), ha explicado que el trazado discurrirá por el puente del Barranco de Maro y en paralelo a la antigua carretera N-340 hasta la entrada de Maro. Tras la aprobación del proyecto, el Ayuntamiento continuará con los trámites administrativos necesarios para aprobar los pliegos y sacar a licitación las obras, con el objetivo de iniciar su ejecución. No obstante, desde el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, no han concretado los plazos que manejan para que arranquen las obras de este nuevo tramo del carril bici de Nerja a Maro.