Retrasos en los AVE entre Málaga y Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real

Los trenes entre Málaga y Madrid se están viendo retrasados por el incendio de un tren en Ciudad Real que ha obligado a suspender la ... circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía durante dos horas.

A través de las redes sociales, Renfe ha anunciado que está afectado el trean AVE 02123 Málaga - Madrid, que se encuentra detenido a la altura de Puertollano. Al parecer, el tren averiado se encuentra en el municipio de Brazatortas y el motivo responde a un incendio en un vagón.

Además del AVE que une con la capital se encuentran afectados otros tres servicios: El AVE 02136 Madrid PA – Granada, que se encuentra detenido en Malagón; el AVLO 02137 Sevilla SJ - Madrid PA, que está detenido en Villanueva de Córdoba; y el AVANT 08151 Puertollano – Madrid PA, cuyos pasajeros realizarán el trayecto Puertollano – Ciudad Real en bus.

Una vez que los servicios de emergencia han logrado sofocar las llamas, a las 16.29 horas Renfe ha anunciado que «se restablece la circulación por una vía entre Calatrava y Puertollano» y que los trenes con origen Atocha, Málaga, Sevilla y Granada han comenzado a reanudar la marcha.

Según ha comunicado Renfe, de momento no se sabe cuándo podrá restablecerse el servicio, ya que los bomberos han finalizado la intervención antes de las 16.30 horas y se está reconociendo la infraestructura para restablecer la circulación.

El tren incendiado viajaba entre Almería y Madrid y el fuego ha obligado a desalojar a las 210 personas que viajaban a bordo. El aviso llegó a los centros de emergencia de Castilla-La Mancha en torno a las 14.05 horas de la tarde y desde entonces los servicios de la comunidad han trabajado en la extinción del fuego en el tren de alta velocidad.

La interrupción del servicio se produce en el fin de semana de vuelta de vacaciones estivales de muchos viajeros y donde están previstos que circulen por las vías españolas un total de 4.350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo, a los que hay que sumar los convoyes de larga y media distancia de la operadora estatal.