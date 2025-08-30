Hito de la vela malagueña en la Copa del Rey de barcos de época

Nunca antes un barco andaluz, y por tanto, tampoco malagueño, había logrado lo que ellos han conseguido: proclamarse campeones de la reconocida Copa del Rey ... Repsol de barcos de época. Una prueba con solera, con 21 ediciones a sus espaldas, de gran participación y carácter internacional que cada año reúne a navegantes de gran recorrido. Este 2025, por primera vez en la historia, ha sido una embarcación de nuestra provincia la que ha escrito una nueva página en el libro de su historia.

Hablamos del 'Barlovento - Senda Azul', flamante nuevo campeón del torneo celebrado esta semana en Mahón (Menorca) con la participación de 49 embarcaciones de 11 países de todo el mundo. Se hizo con el título en la modalidad 'Espíritu de Tradición', en la que surcan los mares barcos clásicos modificados con materiales modernos o de nueva construcción con líneas antiguas.

Los protagonistas de este éxito cuentan con un palmarés de lujo, entre los que cabe destacar a un campeón olímpico, campeón de Europa de Snipe o navegantes oceánicos de renombre. Ellos son: Pepote Ballester (oro en la clase 'Tornado' en Atlanta 1996), Fernando Rita, Jorge Haenelt, Pachi Rivero, Jaime Piris, Javier Magro, David Rumbao, el Almirante de la Armada española Antonio Posadas, Guillermo Rodríguez y Manolo Martínez, creadores estos dos últimos del equipo de regatas 'Estrella del Viento'. De entre estos cabe destacar que Martínez, Rodríguez y Haenelt son malagueños. Además, Paco Temboury, como médico y Pedro Aragón como preparador físico completan este ya histórico equipo de regatas.

No fue nada fácil la consecución de este título en las islas baleares. Aunque este mismo equipo llegaba pleno de forma y con la moral alta tras el gran segundo puesto conseguido los días previos en la Regata Islas Baleares de Barcos Clásicos, su barco con menor eslora que otros de los contendientes y la gran rivalidad, fueron impedimentos importantes contra los que luchar en Menorca.

Es más, hasta el último día de competición, este mismo sábado, no logró definirse al vencedor de su categoría. El Barlovento-Senda Azul' perdió su liderato en la jornada anterior y hasta tres barcos llegaron empatados en la cabeza. Fue en la última manga cuando se definió finalmente al campeón, con sólo un punto de diferencia. El 'Fligth of Durgan', de Stuart & Grylls, que empezó el día al frente de la general, tuvo que conformarse con segunda posición, seguido del 'Happy Forever', de Christian Oldendorff, a sólo dos puntos del ganador.

Este equipo de navegantes malagueño, que representa a dos clubes, el Náutico Estrella del Viento de Málaga y el Club de Mar de Palma de Mallorca, cuenta además con un importante perfil solidario dado que navega por la fundación Olivares, que trata a niños con cáncer en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Asimismo, cabe reseñar que, a título honorífico, cuentan con el histórico olímpico malagueño Félix Gancedo como director deportivo.

El 'Barlovento-Senda Azul' cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, Diputación de Málaga Senda Azul, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Reserva del Higuerón Private, Puerto de Benalmádena, Grupo Trocadero, Ocean Plataforma Marine y con la lírica Ainhoa Arteta como madrina honorífica.