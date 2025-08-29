Las efemérides más destacadas del 30 de agosto
30 de agosto en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables
Viernes, 29 de agosto 2025, 22:00
Acompáñanos en un recorrido histórico: revive eventos trascendentales y expresiones culturales del 30 de agosto.
-
¿Qué pasó el 30 de agosto?
En España:
-
1483: en España, los Reyes Católicos reconocen y amplían la Universidad Luliana de la isla de Mallorca.
-
1531: en Colombia, el español Jerónimo de Melo funda la aldea de Malambo.
-
1945: el Gobierno mexicano reconoce al Gobierno de la República Española (en el exilio debido a la dictadura franquista).
-
1961: en España, Ladislao Kubala se retira como jugador de fútbol.
-
1994: el cantante mexicano José José, lanza al mercado su 28.º álbum de estudio titulado Grandeza mexicana, producido nuevamente por el cantautor español Manuel Alejandro.
