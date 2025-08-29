Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las efemérides más destacadas del 30 de agosto

30 de agosto en la historia: Nacimientos, fallecimientos y hechos memorables

José María Marín

José María Marín

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:00

Acompáñanos en un recorrido histórico: revive eventos trascendentales y expresiones culturales del 30 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 30 de agosto?

En España:

  • 1483: en España, los Reyes Católicos reconocen y amplían la Universidad Luliana de la isla de Mallorca.

  • 1531: en Colombia, el español Jerónimo de Melo funda la aldea de Malambo.

  • 1945: el Gobierno mexicano reconoce al Gobierno de la República Española (en el exilio debido a la dictadura franquista).

  • 1961: en España, Ladislao Kubala se retira como jugador de fútbol.

  • 1994: el cantante mexicano José José, lanza al mercado su 28.º álbum de estudio titulado Grandeza mexicana, producido nuevamente por el cantautor español Manuel Alejandro.

