Jeph Loeb, durante su participación en una de las ediciones de San Diego Comic-Con celebradas en California. Gage Skidmore

Jeph Leb, leyenda del cómic y guionista de series míticas de Marvel, se suma como invitado especial a San Diego Comic-Con Málaga

Autor de Batman: El largo Halloween y productor de series como Daredevil y Lost, participará en el mayor evento de la cultura popular que se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos entre el 25 y 28 de septiembre

Susana Zamora

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:39

A menos de un mes para que la ciudad acoja San Diego Comic-Con Málaga, el mayor acontecimiento de la cultura popular que se celebra ... del 25 al 28 de septiembre por primera vez fuera de Estados Unidos, se van conociendo los nombres de la lista de invitados que participarán en el evento. En esta ocasión, ha sido la propia organización la que ha anuciado en sus redes sociales que Málaga contará con Jeph Loeb (Stamford, 1956) como invitado especial, «una auténtica leyenda del cómic, la televisión y el cine, y cuyas historias han marcado la imaginación de millones de fans en todo el mundo», avanzan.

