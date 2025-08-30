Jeph Leb, leyenda del cómic y guionista de series míticas de Marvel, se suma como invitado especial a San Diego Comic-Con Málaga

A menos de un mes para que la ciudad acoja San Diego Comic-Con Málaga, el mayor acontecimiento de la cultura popular que se celebra ... del 25 al 28 de septiembre por primera vez fuera de Estados Unidos, se van conociendo los nombres de la lista de invitados que participarán en el evento. En esta ocasión, ha sido la propia organización la que ha anuciado en sus redes sociales que Málaga contará con Jeph Loeb (Stamford, 1956) como invitado especial, «una auténtica leyenda del cómic, la televisión y el cine, y cuyas historias han marcado la imaginación de millones de fans en todo el mundo», avanzan.

Guionista y productor de televisión estadounidense, es conocido por su trabajo en el universo de superhéroes de Marvel Comics. Entre sus créditos televisivos se encuentran Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Agents of S.H.I.E.L.D., además de series de culto como Lost y Smallville.

Su carrera comenzó en el cine, escribiendo y produciendo Teen Wolf y Commando. En el cómic, sus novelas gráficas Batman: The Long Halloween y Superman For All Seasons son ya obras de referencia que han inspirado Superman de James Gunn; The Batman y The Penguin de Matt Reeves; la trilogía The Dark Knight de Christopher Nolan, así como Smallville y Gotham.

En la década de 2000, Loeb se unió a Marvel Comics, donde escribió para series como Hulk, Captain America y Ultimate X-Men. También trabajó como productor ejecutivo en la serie de televisión Heroes, que se emitió entre 2006 y 2010.

Su dilatada trayectoria profesional como guionista y productor, sumada a su maestría a la hora de presentar los personajes de Marvel para la televisión y el cine le han valido un Premio Peabody y la nominación en dos ocasiones a los Emmy.

Su presencia, que refuerza la apuesta de la organización por situar a Málaga en el circuito internacional de las grandes convenciones del sector, se suma a otras ya confirmadas como la del presidente, editor y director artístico de DC Cómics, Jim Lee, y la ilustradora japonesa de Marvel, Peach Momoko, que explicará en el Palacio de Congresos de Málaga su trabajo para la multinacional.