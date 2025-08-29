Cosplay en la San Diego Comic-Con Málaga: así puedes participar en el concurso de disfraces y caracterización

¿Qué es una convención de cómics, series o videojuegos o en general de cultura pop sin disfraces? La San Diego Comic-Con Málaga no ... iba a ser menos y ya ha puesto en marcha el primer Concurso de Cosplay del evento, que se celebrará el sábado 27 de septiembre.

El cosplay -término que viene de las palabras 'costume' y 'play' en inglés- es ya toda una subculta que va mucho más allá de los disfraces, ya que los cosplayers tienen que interpretar el personaje, confeccionando el traje de manera detallada, pero también sus complementos, el maquillaje o incluso su personalidad, para parecerse todo lo posible la figura representada. Y ahí el abanico es casi infinito, desde el campo de los superhéroes, del anime o de los videojuegos.

El concurso de la San Diego Comic-Con Málaga se anuncia como «una celebración de la creatividad, dedicación y magia que hay detrás de cada cosplay». Los interesados ya se pueden inscribir a través del formulario de la web y sólo unos 25-30 concursantes serán los seleccionados para participar en la pasarela final. Habrá premios por valor de hasta 5.000 euros para los mejores cosplays y las personas seleccionadas recibirán una acreditación para el sábado 27. La organización asegura que si el concursante ya había comprado la entrada para ese día, se le reembolsará. Tres cosplayers profesionales (Anhyracosplay, Geheichou y Yayahan) serán los encargados de juzgar a los concursantes.

Ampliar

Para participar hay que ser mayor de 16 años y están prohibidos los trajes obscenos, ofensivos o que contengan mensajes de odio, los disfraces no pueden superar los 2,50 metros y los participantes tendrán que poder moverse con él con soltura y sin asistencia. Las bases completas se pueden consultar en este enlace.