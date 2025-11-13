Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 13 de noviembre de 2025

SUR

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:44

Comenta

Resumen diario de SUR.es: lo esencial de hoy en tus manos.

Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante

La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes

Las viviendas de menos de 200.000 euros ya sólo representan el 11% de la oferta en Málaga

Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre

El Museo Picasso Málaga se transforma para revisar el enfrentamiento de Picasso con su padre

Susto por un incendio en la planta 15 de las Tres Torres de Torremolinos

La Universidad Europea celebra su acto oficial de inauguración en un primer curso con más de 550 alumnos

Montero: «Pellicer está tranquilo y con ganas de darle la vuelta a esto»

Top 50
  Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?