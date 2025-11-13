Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fosforito, tras recibir la Medalla de la Ciudad de Málaga y el nombramiento de Hijo Adoptivo el pasado febrero. Migue Fernández

Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el decano de los cantaores

Llave de Oro del Cante y de los últimos de una estirpe de grandes voces flamencas, el artista aportó modernidad al arte jondo creando escuela

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:48

Se apaga la voz de Fosforito. El cantaor de Puente Genil y malagueño de adopción ha fallecido esta mañana en Málaga a los 93 años. ... Se va así el decano de los cantaores, de los últimos de una estirpe de grandes del cante con nombres como Manolo Caracol y Antonio Mairena. Hacía años que Antonio Fernández Díaz no cantaba en público, sobre un escenario. «Sesenta años de cantaor ya son suficientes, ya está bien», decía en una entrevista. Pero siempre, hasta hace nada, se arrancaba por taranto, soleá o seguiriya en las reuniones de amigos. Quien es flamenco, lo es hasta el final.

