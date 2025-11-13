Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El lienzo 'Estudio con cabeza de yeso' (1925) es sobre el que se construye toda la exposición del MPM.

Ver 28 fotos
El lienzo 'Estudio con cabeza de yeso' (1925) es sobre el que se construye toda la exposición del MPM. Migue Fernández

El Museo Picasso Málaga se transforma para revisar el enfrentamiento de Picasso con su padre

La pinacoteca exhibe obras de Dalí, Lorca y José Ruiz Blasco a partir de la emblemática obra 'Estudio con cabeza de yeso', prestada por el MoMA

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

Todo se desencadenó con una pregunta de un alumno. Si José Ruiz Blasco, su padre, fue su primer profesor y le enseñó las bases de ... la pintura, ¿por qué se le desprecia tanto cuando se le relaciona con el autor del 'Guernica'? Ese cambio de concepto en la habitual línea argumental de 'matar al padre' cuando se habla del malagueño es una de la líneas argumentales de 'Memoria y deseo', la gran exposición que ha transformado la principal sala temporal del Museo Picasso Málaga (MPM) para albergar 112 piezas procedentes de museos de Europa y Estados Unidos y que tiene como principal reclamo el óleo 'Estudio con cabeza de yeso' (1925), que atrapa al visitante nada más entrar. Una obra procedente del MoMA de Nueva York que, efectivamente, alude al padre con ese busto central de escuela de Bellas Artes, pero que también es una obra radicalmente surrealista que influyó en autores de su tiempo como Dalí, García Lorca y Joaquín Peinado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  7. 7 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  8. 8

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos
  9. 9 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el decano de los cantaores
  10. 10 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Museo Picasso Málaga se transforma para revisar el enfrentamiento de Picasso con su padre