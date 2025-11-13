Montero: «Pellicer está tranquilo y con ganas de darle la vuelta a esto»
«Soy una persona con mucha autocrítica, estoy bien pero siempre quiero dar más en el campo», dijo el central del Málaga sobre sus sensaciones en sus primeros meses como blanquiazul
Málaga
Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:27
Javi Montero se ha convertido en la principal figura de la defensa del Málaga en apenas unos meses. Firmado a principios de agosto como recambio ... de Nelson, el zaguero sevillano cogió galones de inmediato. Con motivo de la previa del crucial compromiso del lunes frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas), el futbolista blanquiazul compareció ante los medios. Sobre cómo ve a Sergio Pellicer, muy cuestionado por los resultados del cuadro de La Rosaleda, Montero aseguró ver al de Nules «muy tranquilo desde que yo lo conozco. Él en el día a día está muy tranquilo y nos transmite eso, y está con ganas de darle la vuelta a esto». Sobre si entendería la destitución de Pellicer, prefirió «no meterme en eso. Eso es un trabajo que pertenece a la dirección deportiva y que no hago yo».
Reconoció que el 'ruido' de la prensa y los aficionados, «siempre te llega. Pero tenemos que mirar hacia nosotros mismos, enfocarnos en el trabajo diario porque así estoy seguro de que vamos a conseguir darle la vuelta a esto». «A la afición no se le puede pedir absolutamente nada, tenemos una afición increíble. Nos alientan muchísimo en los partidos de casa en La Rosaleda y en los de fuera. Estoy seguro de que los resultados van a llegar, 100%», dijo sobre la parroquia blanquiazul.
Acerca de sus primeros meses en Málaga, el ex del Racing aseguró estar «muy feliz aquí, a nivel personal estoy muy bien. Es cierto que no se está dando a nivel colectivo, pero eso es lo que tiene el fútbol, que cada partido es un mundo. Soy una persona con mucha autocrítica, y me fijo mucho en lo que hago bien y lo que hago mal, y siempre quiero dar más en el campo y mejorar».
Sobre la cantidad de goles que recibe el Málaga esta temporada (17 en Liga y uno en Copa), un hecho que quizá contrasta con la visión que se tiene de Pellicer como técnico en sus planteamientos, Montero lo justificó explicando que «defendemos bastante arriba, y por eso puede ser que tengamos más dificultades. Pero esto es un trabajo grupal: ni cuando marcamos los responsables son sólo los delanteros ni cuando nos marcan los únicos son los defensas o el portero. Atacamos todos y tenemos que defender todos también».
