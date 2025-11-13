Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montero, durante un entrenamiento reciente. Marilú Báez

Montero: «Pellicer está tranquilo y con ganas de darle la vuelta a esto»

«Soy una persona con mucha autocrítica, estoy bien pero siempre quiero dar más en el campo», dijo el central del Málaga sobre sus sensaciones en sus primeros meses como blanquiazul

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Javi Montero se ha convertido en la principal figura de la defensa del Málaga en apenas unos meses. Firmado a principios de agosto como recambio ... de Nelson, el zaguero sevillano cogió galones de inmediato. Con motivo de la previa del crucial compromiso del lunes frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas), el futbolista blanquiazul compareció ante los medios. Sobre cómo ve a Sergio Pellicer, muy cuestionado por los resultados del cuadro de La Rosaleda, Montero aseguró ver al de Nules «muy tranquilo desde que yo lo conozco. Él en el día a día está muy tranquilo y nos transmite eso, y está con ganas de darle la vuelta a esto». Sobre si entendería la destitución de Pellicer, prefirió «no meterme en eso. Eso es un trabajo que pertenece a la dirección deportiva y que no hago yo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  3. 3 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  4. 4 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  9. 9

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Montero: «Pellicer está tranquilo y con ganas de darle la vuelta a esto»

Montero: «Pellicer está tranquilo y con ganas de darle la vuelta a esto»