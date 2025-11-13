Montero: «Pellicer está tranquilo y con ganas de darle la vuelta a esto»

Javi Montero se ha convertido en la principal figura de la defensa del Málaga en apenas unos meses. Firmado a principios de agosto como recambio ... de Nelson, el zaguero sevillano cogió galones de inmediato. Con motivo de la previa del crucial compromiso del lunes frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas), el futbolista blanquiazul compareció ante los medios. Sobre cómo ve a Sergio Pellicer, muy cuestionado por los resultados del cuadro de La Rosaleda, Montero aseguró ver al de Nules «muy tranquilo desde que yo lo conozco. Él en el día a día está muy tranquilo y nos transmite eso, y está con ganas de darle la vuelta a esto». Sobre si entendería la destitución de Pellicer, prefirió «no meterme en eso. Eso es un trabajo que pertenece a la dirección deportiva y que no hago yo».

Reconoció que el 'ruido' de la prensa y los aficionados, «siempre te llega. Pero tenemos que mirar hacia nosotros mismos, enfocarnos en el trabajo diario porque así estoy seguro de que vamos a conseguir darle la vuelta a esto». «A la afición no se le puede pedir absolutamente nada, tenemos una afición increíble. Nos alientan muchísimo en los partidos de casa en La Rosaleda y en los de fuera. Estoy seguro de que los resultados van a llegar, 100%», dijo sobre la parroquia blanquiazul.

Acerca de sus primeros meses en Málaga, el ex del Racing aseguró estar «muy feliz aquí, a nivel personal estoy muy bien. Es cierto que no se está dando a nivel colectivo, pero eso es lo que tiene el fútbol, que cada partido es un mundo. Soy una persona con mucha autocrítica, y me fijo mucho en lo que hago bien y lo que hago mal, y siempre quiero dar más en el campo y mejorar».

Sobre la cantidad de goles que recibe el Málaga esta temporada (17 en Liga y uno en Copa), un hecho que quizá contrasta con la visión que se tiene de Pellicer como técnico en sus planteamientos, Montero lo justificó explicando que «defendemos bastante arriba, y por eso puede ser que tengamos más dificultades. Pero esto es un trabajo grupal: ni cuando marcamos los responsables son sólo los delanteros ni cuando nos marcan los únicos son los defensas o el portero. Atacamos todos y tenemos que defender todos también».