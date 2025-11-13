Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista exterior del inmueble afectado.

Susto por un incendio en la planta 15 de las Tres Torres de Torremolinos

El fuego se ha originado en la zona de la cocina de un apartamento turístico, según los responsables de la comunidad de propietarios, y ya ha sido sofocado por los bomberos del Consorcio Provincial

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:00

Un fuego en la planta 15 de la torre 1 del Conjunto Los Manantiales de Torremolinos ha generado gran preocupación entre los residentes y vecinos ... de este icónico complejo residencial del municipio costasoleño.

