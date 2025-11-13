Susto por un incendio en la planta 15 de las Tres Torres de Torremolinos
El fuego se ha originado en la zona de la cocina de un apartamento turístico, según los responsables de la comunidad de propietarios, y ya ha sido sofocado por los bomberos del Consorcio Provincial
Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:00
Un fuego en la planta 15 de la torre 1 del Conjunto Los Manantiales de Torremolinos ha generado gran preocupación entre los residentes y vecinos ... de este icónico complejo residencial del municipio costasoleño.
Según ha informado el presidente de la mancomunidad, que agrupa a unos 300 propietarios, Luis Rojas, las llamas han comenzado en la zona de la cocina de uno de los apartamentos, de uso turístico, que se encontraba vacío, por haber salido su ocupante.
Según los primeros indicios, como ha explicado Rojas, el origen ha podido estar en un cortocircuito o por haberse quedado algún aparato en funcionamiento.
Hasta el lugar se han desplazado los bomberos del Consorcio Provincial, que han desplegado una autoescala para sofocar las llamas. El suceso no ha llegado a mayores, salvo, en principio, los daños en el propio inmueble afectado, por haberse podido controlar la situación con rapidez.
