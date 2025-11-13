Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación de la Torre del Puerto según el diseño de Chipperfield. SUR

Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre

Autoridad Portuaria, Ayuntamiento y sector turístico apoyan la propuesta de Chipperfield, que rechazan el resto de grupos políticos y los colectivos que se oponen desde un principio

Ignacio Lillo
Cristina Vallejo

Ignacio Lillo y Cristina Vallejo

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:47

El adelanto ofrecido en exclusiva por SUR ayer del diseño de David Chipperfield para el histórico proyecto de la Torre del Puerto y la reforma ... integral del dique de Levante, ha despertado hoy numerosas reacciones desde todos los ámbitos. Aunque, básicamente, el hotel de lujo propuesto por el premio Pritzker mantiene la misma polémica y con los mismos actores que el anterior, realizado por José Seguí.

