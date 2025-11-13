Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre

El adelanto ofrecido en exclusiva por SUR ayer del diseño de David Chipperfield para el histórico proyecto de la Torre del Puerto y la reforma ... integral del dique de Levante, ha despertado hoy numerosas reacciones desde todos los ámbitos. Aunque, básicamente, el hotel de lujo propuesto por el premio Pritzker mantiene la misma polémica y con los mismos actores que el anterior, realizado por José Seguí.

En términos generales, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Málaga (ambos gobernados por el PP), así como el sector turístico mantienen su apoyo a la iniciativa, que rechazan los partidos y los colectivos sociales que se vienen oponiendo desde los inicios, hace ya nueve años. En definitiva, nada cambia, salvo la imagen que tendrá el rascacielos, en el caso de que finalmente se apruebe. Además de las que aparecen, este periódico ha intentado recabar las opiniones de otras instituciones: los colegios de arquitectos, ingenieros y economistas; el anterior arquitecto responsable; los empresarios, etc, que han declinado valorarlo todavía, y han pedido más tiempo y datos para ello.

Ayuntamiento de Málaga Una operación de regeneración urbana total para el dique de Levante

El alcalde, Francisco de la Torre, pone el foco en la regeneración urbana del dique de Levante. «Queda por ver cómo se hace la conexion del paseo ajardinado desde el final del paseo de La Farola hacia la terminal de cruceros; y también la parte baja, la plaza comercial que se crea al lado del edificio». En cuanto al nuevo diseño, admite que ofrece «una visión potente, con 144 metros de altura», y pide a los promotores más datos y recreaciones para valorarlo. «El edificio tiene la calidad que Chipperfield da a sus obras, y eso es positivo, pero me gustaría ver más perspectivas, desde el este y el oeste, desde Gibralfaro y desde el mar». «Mantengo que le veo más ventajas que inconvenientes a un hotel de lujo y con un número importante de habitaciones porque Málaga lo necesita: no tenemos un hotel de 5 estrellas con más de 200 habitaciones, y este tendrá cerca de 400. Eso es importante para el turismo de calidad que queremos».

Carmen Casero, concejala de Urbanismo de Málaga, añade: «Apoyamos que haya un hotel de alto nivel en el puerto, que es una infraestructura buena para la ciudad, respetamos el diseño que los promotores y el Puerto elijan y desde el Ayuntamiento únicamente velamos por que se cumpla el Plan Especial. Para nosotros no hay debate sobre gustos sino sobre la legalidad del proyecto». La titular de ordenación del territorio pone de relieve el interés para la ciudad de la operación completa de transformación del paseo de Levante: «Ahora mismo sólo hay un muro que separa de la playa, y en el futuro irás paseando a la altura del mar; valoro mucho el plan de regeneración urbana que se ha propuesto».

Autoridad Portuaria Un proyecto transformador del dique de Levante

«El proyecto es realmente muy atractivo y dota a toda aquella zona, la transforma completamente y también la ciudad», afirma el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. «Es lo que Chipperfield dijo que tenía como objetivo: más allá de la construcción del hotel, se trata de crear un nuevo espacio urbano». «Hay muchos espacios que además se ganan para el uso ciudadano, como un plaza que se genera entre el centro de convenciones y el propio hotel, con una zona comercial y un equipamiento deportivo de primer nivel, que también es accesible para los ciudadanos de Málaga, no solo para los clientes del hotel. Entonces, son espacios que se ganan para el uso ciudadano».

Promotores (Al Alfia-Hesperia) El mismo proyecto original, pero con nuevo diseño

Para los promotores privados del hotel, el grupo formado por el fondo Al Alfia, de Catar, y Hoteles Hesperia, la clave es que se mantiene el mismo proyecto hotelero original que ganó en su momento, y se atiene a todos los aspectos que marca el Plan Especial aprobado. Lo único que cambia es el diseño exterior, para lo que se quería contar con una firma internacional como la de Chipperfield. «Esto es la continuidad del proyecto inicial, dentro de los parámetros que están aprobados, sólo que con un diseño más esbelto y un mayor detalle de la ejecución», alegan. Por tanto, estas fuentes niegan tajantemente el proyecto haya cambiado «sustancialmente», como alegan los opositores a esta iniciativa. Este es uno de los aspectos que está en liza en los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la plataforma ciudadana 'Defendamos nuestro horizonte' y por la Academia de Bellas Artes de San Telmo, y que en última instancia marcarán el procedimiento.

Sector turístico Un hotel de lujo que sea emblema de la ciudad

Francisco Moro, responable de la patronal hotelera Aehcos en Málaga capital, recuerda el apoyo que históricamente ha brindado su colectivo a este proyecto. «Un proyecto de esta envergadura es bueno para la zona y para Málaga, como lo fue el hotel Vela en Barcelona», argumenta. «Lo debe asumir una empresa de gestión hotelera internacional, que ayude a ubicar Málaga en el mapa de ciudades del mundo».

Academia de Bellas Artes de San Telmo No es el sitio adecuado para ese hotel

Ángel Asenjo, vicepresidente primero de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, explica los argumentos para la oposición que sigue manteniendo esta institución: «La Academia piensa que no es el sitio adecuado. Ese diseño en otro sitio, igual estaría bien, aunque nosotros nunca hemos entrado a valorar el diseño». «Lo que siempre hemos dicho es que ese lugar no es el adecuado: rompe el paisaje y transforma el frente litoral con un elemento que no es el adecuado para hacerlo. También creemos que afecta al patrimonio cultural de la ciudad». Además, respecto a la actividad a la que se va a dedicar, «en origen se argumentó que se necesitaban plazas hoteleras en la ciudad, pero ahora ya hay. Y un palacio de congresos se puede proyectar en otro sitio, siempre y cuando acompañe al entorno».

Plataforma Defendamos nuestro horizonte No importa el diseño sino cómo impacta sobre la Bahía

Matías Mérida, catedrático de Geografía de la UMA y miembro de Defendamos Nuestro Horizonte, valora: «El rascacielos no es cuestión de diseño, sino de volumetría y de emplazamiento. Sea algo más o menos alto, más o menos ancho, tenga más o menos cristal, si tiene un color u otro, es secundario sobre la cuestión principal: se trata de un edificio de enormes dimensiones ubicado en un lugar de la Bahía y de la ciudad extremadamente frágil paisajísticamente hablando». A su juicio, este es uno de los puntos más visibles de Málaga, y «la Torre tendrá mucho impacto visual por el tipo de edificio y por su volumen». Por tanto, la preocupación principal no es el diseño final ni el arquitecto, sino el emplazamiento y su volumetría, sobre todo su altura. «No entramos a analizar la calidad arquitectónica porque no es nuestra preocupación esencial, sino su volumen y su emplazamiento porque afecta a la percepción de los principales hitos de la ciudad, sobre todo de La Farola, que se vería apagada. Perdemos una de las señas de identidad de la ciudad».

PSOE Un atentado patrimonial irreversible

«La mayor aberración arquitectónica que podría vivir la ciudad de Málaga». Así ha valorado el portavoz socialista Daniel Pérez, tras conocer la primera imagen del nuevo diseño. «Estamos ante un proyecto que supondría un atentado patrimonial irreversible para la ciudad como se cometió en su momento cuando se construyó el Málaga Palacio delante de la Catedral. En este caso sería delante de la bahía, cambiando el 'skyline' de la ciudad y también ocultando una seña de identidad como es La Farola.

Por ello, los socialistas llevarán a la Comisión de Urbanismo del próximo lunes otra moción para exigir la paralización del proyecto, así como la reprobación del presidente de la Autoridad Portuaria por «opacidad y falta de transparencia». En palabras de Mariano Ruiz Araujo, concejal responsable de Urbanismo en el grupo socialista, «se han introducido cambios sustanciales en la ordenación: la forma del edificio, las alturas, la densidad, la aparición de tres nuevos edificios… Y todo sin nuevos estudios de tráfico ni medioambientales».

Con Málaga La tramitación urbanística debe empezar de nuevo

«Da igual que el arquitecto sea Chipperfield, 'Fish and Chips' o Taylor Swift: estamos ante un gigantesco muro que alterará para siempre el horizonte y la relación entre la ciudad, los montes y el Mediterráneo», denuncia Nico Sguiglia, portavoz del grupo municipal Con Málaga (Podemos e IU). «Tras largos meses de opacidad, hemos podido ver que se trata de un gigantesco muro blanco de 144 metros de altura, 33 metros más que las torres de Martiricos. Una auténtica barbaridad que va a cambiar para siempre la fisonomía de la bahía de Málaga».

Para Toni Morillas, coportavoz del grupo, «si el rascacielos inicial ya suponía un brutal daño visual, tapando hitos patrimoniales como La Farola, la Catedral, la Alcazaba o Gibralfaro, lo que conocemos ahora es aún peor: más alta, más ancha y con un efecto pantalla totalmente inaceptable». Por todo ello, Morillas ha anunciado que su grupo exigirá un nuevo informe de impacto ambiental y reclama que se inicie de nuevo la tramitación urbanística, a la vista de las modificaciones sustanciales del proyecto. «Vamos a utilizar todas las herramientas institucionales, legales y sociales a nuestro alcance para detener este despropósito».

VOX No es el sitio adecuado para ese edificio por el tráfico

Antonio Alcázar, portavoz de VOX, se muestra de partida a favor de este tipo de proyectos para poner en valor la ciudad y el turismo. «Pero seguimos pensando que no es el lugar adecuado porque no se tienen en cuenta las infraestructuras disponibles y ocasinará problemas de movilidad», a lo que añade: «Con 400 suites y 2.000 personas en el centro de convenciones, será un colapso total». A ello, añade el daño para el turismo de cruceros. «No se ha consultado con las grandes compañías, nos tememos que abandonen Málaga y se vayan a otros puertos».

Ateneo de Málaga No es el lugar idóneo por su impacto visual

Victoria Abón, presidenta del Ateneo de Málaga, declara: «El diseño puede ser muy interesante y atractivo, no le quito el mérito estético, pero es un mastodonte para un sitio como ese por cómo afecta a la visión de la ciudad: oculta el patrimonio y asume todo el protagonismo». A su juicio, una cosa es el diseño, pero el lugar en el que se ubicará no es el adecuado porque resta protagonismo a la Alcazaba, a la Catedral, a Gibralfaro y a la visión de la ciudad desde el mar y también desde el interior. «El que sea un hotel o viviendas tampoco es relevante, considero que en esa localización no debería haber un edificio tan inmenso, al margen del uso que se le dé... La torre va a ser lo único que se vea de la ciudad».