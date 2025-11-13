Las viviendas de menos de 200.000 euros ya sólo representan el 11% de la oferta en Málaga

Encontrar viviendas por debajo de 200.000 euros en Málaga es cada vez más complicado: ésta es una percepción que tiene cualquiera que esté buscando ... piso en la ciudad. Y los datos la confirman. En cinco años, la proporción de inmuebles disponibles con precio inferior a 200.000 euros ha pasado de representar un 45% de todos los anuncios del portal inmobiliario Idealista a apenas un 11%: el tercer porcentaje más bajo de todas las capitales españolas (por detrás de San Sebastián y Palma). La caída es de casi 34 puntos porcentuales, una de las mayores que se ha registrado en todo el país. Y si se restan de la ecuación las viviendas okupadas, con inquilinos o que se venden en régimen de nuda propiedad, el porcentaje baja más todavía, hasta el 6,9%.

Trasladado a números concretos, actualmente en el citado portal se pueden encontrar 520 viviendas por debajo de 200.000 euros en Málaga capital. Si se restan los anuncios que no ofrecen habitabilidad inmediata (porque están habitadas con inquilinos, usufructuarios u okupas), el número baja hasta 322. Esta cifra, en proporción a las 4.656 casas que están en el escaparate de Idealista, representa un 6,9%, como ya se ha mencionado.

En contraste, las viviendas de más de 500.000 euros suponen ya algo más de un tercio (33,8% concretamente) de la oferta residencial actual en la ciudad de Málaga, tras duplicar su peso en el 'stock' de la ciudad (hace cinco años representaban el 16,9%). Llevado a números absolutos, este porcentaje significa que hoy hay anunciadas 1.566 casas y pisos ofertadas por encima de dicho umbral: el triple de las que están por debajo de 200.000 euros.

Esta mayor proporción de viviendas de gama alta es consecuencia del propio encarecimiento acelerado de los últimos cinco años, pero también del auge que ha cobrado el segmento de la vivienda de lujo (o 'prime' como se estila ahora llamarla) en la capital malagueña. Muchos de los proyectos de obra nueva que se están desarrollando en los últimos años responden a este perfil, que goza de una alta demanda, abonada sobre todo por compradores extranjeros. Esto se comprueba fácilmente en los dos extremos litorales de la ciudad, donde proliferan las promociones con viviendas por encima del millón de euros. En cambio, encontrar un piso de obra nueva por debajo de 200.000 euros es literalmente imposible. También prueba de ello es la creciente presencia en Málaga de agencias inmobiliarias enfocadas a casas de lujo.

Tendencia generalizada

Esto mismo que ocurre en Málaga ocurre en toda España: desde 2020, al compás de la subida vertiginosa de los precios, el grueso de la oferta residencial se ha desplazado mayoritariamente de los precios más asequibles hacia valores más altos. En el conjunto del país, el 'stock' por debajo de los 200.000 euros ha pasado de suponer el 60% de todos los anuncios de Idealista a representar el 37,6%, una caída de más de 22 puntos porcentuales. «Este fenómeno se retroalimenta porque las casas más asequibles duran menos tiempo en el mercado, y prácticamente vuelan, mientras que las más caras están más tiempo a la venta y, por tanto, pesan más en el global del 'stock'», explican desde el portal inmobiliario.

Los descensos más destacados se han producido en Pontevedra (donde la vivienda por debajo de 200.000 euros ha reducido su peso en el total de la oferta en 41 puntos porcentuales), Albacete (-40), Valencia (-37,4), Granada (-35,1), Guadalajara (33,9) y Málaga (-33,8).

En otros grandes mercados los descensos han sido algo menores, como en Barcelona (-2,3 puntos), Sevilla (-9,3), Palma (-14,5) o Madrid (-18,9). En la capital catalana, la vivienda más barata representa el 14% del total y en Madrid, ya cae hasta el 12,1%, frente al 31% de 2020.

En San Sebastián la vivienda asequible no existe

En San Sebastián, la capital con los precios de la vivienda más caros de España, se puede decir que la vivienda de menos de 200.000 euros prácticamente no existe: apenas representa el 1,7% de su oferta residencial. Y muy cerca de este estremo se sitúa Palma, donde apenas un 4,4% de la oferta se encuentra por debajo de los 200.000 euros. Hace cinco años representaba el 18,8% del total.

Si en 2020 había 41 capitales españolas en las que la oferta de viviendas a la venta por debajo de los 200.000 euros representaba más del 50% de todo el stock en el mercado, ahora, cinco años después, son solo 21 ciudades por encima de ese porcentaje.