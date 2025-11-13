Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las viviendas de menos de 200.000 euros ya sólo representan el 11% de la oferta en Málaga

Es la tercera capital española donde hay menor presencia de pisos asequibles, sólo por detrás de San Sebastián y Palma

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:34

Encontrar viviendas por debajo de 200.000 euros en Málaga es cada vez más complicado: ésta es una percepción que tiene cualquiera que esté buscando ... piso en la ciudad. Y los datos la confirman. En cinco años, la proporción de inmuebles disponibles con precio inferior a 200.000 euros ha pasado de representar un 45% de todos los anuncios del portal inmobiliario Idealista a apenas un 11%: el tercer porcentaje más bajo de todas las capitales españolas (por detrás de San Sebastián y Palma). La caída es de casi 34 puntos porcentuales, una de las mayores que se ha registrado en todo el país. Y si se restan de la ecuación las viviendas okupadas, con inquilinos o que se venden en régimen de nuda propiedad, el porcentaje baja más todavía, hasta el 6,9%.

