La Universidad Europea celebra su acto oficial de inauguración en un primer curso con más de 550 alumnos

La actividad académica se inició hace ya más de un mes, pero la Universidad Europea de Andalucía (UAE) tenía pendiente celebrar su acto de inauguración ... oficial. Este jueves fue el día elegido para presentar el nuevo campus, ubicado en Teatinos, y que se resume en unas instalaciones modernas que ocupan unos 27.000 metros cuadrados. El acto contó con la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que acompañó al rector de la institución académica, Daniel Hormigo, y a la CEO de la universidad, Otilia de la Fuente, en el tradicional corte de cinta. En este primer curso de la UAE, se han matriculado más de 550 alumnos.

Después de una visita por las instalaciones, el rector de la UAE pronunció un discurso que sirvió para conocer la filosofía que rige el día a día en esta nueva institución académica, otra más de educación superior en la capital. «Hoy no solo inauguramos una universidad sino que damos vida a un proyecto moderno, conectado con la ciudad y centrado en sus estudiantes, el verdadero motivo de nuestra existencia», dijo Hormigo.

Acto seguido, apuntaba también al compromiso de la institución con «la excelencia académica, la investigación, la tecnología y la innovación educativa», y consideró que son ámbitos en los que Málaga está llamada a ser una auténtica referencia. Por su parte, De la Fuente agradeció el apoyo, tanto del alcalde como de la Junta, que ha permitido que la UAE «deje ser una promesa para convertirse en realidad». Señaló, en esta línea, que la institución trae a Málaga «una docencia de vanguardia, investigación útil y conexión con la empresa y la ciudad».

El acto de inauguración contó con la exposición de una lección magistral. El encargado de su exposición fue el presidente de Innova IRV, Ezequiel Navarro. Por titulo, llevaba 'El poder de la colaboración'. En la colaboración público-privada insistió en secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras, que también acudió al acto de inauguración. «Esta colaboración es un deber dentro del tejido empresarial de Andalucía», apuntó.

De la Torre, por su parte, se mostró contento con el desembarco de una nueva institución académica en la capital. Aseguró que quiere que Málaga sea «una de las ciudades pioneras en cuanto a tejido empresarial que compatibilice la colaboración público-privada».

Oferta académica

La universidad inicia su actividad académica con un total de diez grados (odontología, biomedicina, psicología, fisioterapia, ciencias de la actividad física y del deporte, administración y dirección de empresas, marketing, ingeniería informática, maestro en educación primaria y maestro en educación infantil).

Además, ofrece dos dobles grados (ciencias de la actividad física y del deporte más fisioterapia, y educación primaria más educación infantil) y ocho posgrados (terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor, entrenamiento y alimentación deportiva, trastornos del comportamiento alimentario y obesidad, fisioterapia neurológica: neurociencia y rehabilitación, marketing, analítica de negocios, negocios internacionales y análisis en big data).

El campus de la UAE, diseñado por el arquitecto malagueño José Seguí, combina la tecnología y la sostenibilidad con instalaciones de vanguardia y laboratorios de última generación con entornos de simulación avanzados. En ellos, más de 550 estudiantes experimentan ya de manera inmersiva los desafíos y dinámicas de la que será su profesión.