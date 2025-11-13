Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la inauguración oficial de la UAE. Marilú Báez

La Universidad Europea celebra su acto oficial de inauguración en un primer curso con más de 550 alumnos

El campus de Teatinos cuenta con unas instalaciones modernas que se distribuyen en 27.000 metros cuadrados

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

La actividad académica se inició hace ya más de un mes, pero la Universidad Europea de Andalucía (UAE) tenía pendiente celebrar su acto de inauguración ... oficial. Este jueves fue el día elegido para presentar el nuevo campus, ubicado en Teatinos, y que se resume en unas instalaciones modernas que ocupan unos 27.000 metros cuadrados. El acto contó con la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que acompañó al rector de la institución académica, Daniel Hormigo, y a la CEO de la universidad, Otilia de la Fuente, en el tradicional corte de cinta. En este primer curso de la UAE, se han matriculado más de 550 alumnos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  7. 7 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  8. 8

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos
  9. 9 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el decano de los cantaores
  10. 10 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Universidad Europea celebra su acto oficial de inauguración en un primer curso con más de 550 alumnos

La Universidad Europea celebra su acto oficial de inauguración en un primer curso con más de 550 alumnos