La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes

Aemet activa la advertencia durante toda la jornada al completo por la previsión de precipitaciones acumuladas en una hora de 20 mm

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:59

Un frente asociado a la borrasca 'Claudia' amenaza este jueves y viernes con precipitaciones fuertes y persistentes en gran parte de la Península. Para este ... viernes la previsión apunta precipitaciones en el Sistema Central, oeste de Galicia, Andalucía occidental y Pirineos, que pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormentas en Andalucía occidental y puntualmente en el nordeste peninsular. En la provincia de Málaga, en concreto, la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) también ha activado el aviso amarillo durante durante toda la jornada al completo (las 24 horas) de este viernes 14 de noviembre.

