La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes

Un frente asociado a la borrasca 'Claudia' amenaza este jueves y viernes con precipitaciones fuertes y persistentes en gran parte de la Península. Para este ... viernes la previsión apunta precipitaciones en el Sistema Central, oeste de Galicia, Andalucía occidental y Pirineos, que pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormentas en Andalucía occidental y puntualmente en el nordeste peninsular. En la provincia de Málaga, en concreto, la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) también ha activado el aviso amarillo durante durante toda la jornada al completo (las 24 horas) de este viernes 14 de noviembre.

En la provincia malagueña Meteorología activa la advertencia por una previsión de precipitación acumulada en una hora de 20 mm (de 60 mm en doce horas). El aviso afectará a la Axarquía, la capital malagueña, Costa Occidental y Ronda. Tal y como apunta la previsión, habrá cielos cubiertos con «precipitaciones moderadas y tormentas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes».

En cuanto a las temperaturas, se prevén en descenso mientras que no se esperan cambios en las mínimas. Igualmente se apuntan vientos de poniente moderado en el litoral; de componente sur flojos a moderados en el resto.

En Andalucía, Aemet también espera precipitaciones y tormentas que pueden ser localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental, menos probables en la vertiente mediterránea. Las temperaturas se prevén en descenso notable para las máximas en el interior oriental así como vientos de poniente moderado en el litoral mediterráneo; de componente sur moderados en el resto, con intervalos fuertes en el litoral.

Precipitaciones en la Península

La borrasca Claudia permanece casi estacionaria, según Meteorología, con frentes que afectan a la Península y dejarán cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que afectarán este viernes a la mayor parte del territorio, aunque siendo poco probables en los extremos este y sureste. Las mayores acumulaciones se esperan en el oeste de Galicia y de Andalucía así como en el Pirineo, sur de la cordillera Cantábrica y especialmente en el sistema Central, con probabilidad de que sean persistentes y fuertes. Asimismo se prevén tormentas ocasionales el extremo oeste y nordeste peninsulares con chubascos que también podrían ser fuertes en Andalucía occidental y propio nordeste.

Por último, se esperan temperaturas en descenso para este viernes en la mayor parte del país, «localmente notables para las máximas en el Pirineo y zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha, y con aumentos locales en el Ebro y fachada oriental, extendiéndose también para las mínimas a Baleares».