¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 28 de agosto de 2025

SUR

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:40

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

Detienen a un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga

Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola

Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio

La provincia de Málaga inicia el año hidrológico con importantes reservas en los pantanos

Gran avance frente al párkinson: investigadores de Málaga descubren una hormona que protege a las células de la enfermedad

Álex Pastor sufre la lesión más grave en la rodilla derecha, la temida triada

El extremo Dorrio, nuevo jugador del Málaga para esta temporada

Verde lima: así es la nueva camiseta alternativa del Unicaja

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  4. 4 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  5. 5

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  6. 6 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  7. 7 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  8. 8 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  9. 9 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  10. 10 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga

