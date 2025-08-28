Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dorrio, este jueves con la bufanda del Málaga tras firmar su contrato. MÁLAGACF

El extremo Dorrio, nuevo jugador del Málaga para esta temporada

El club hace oficial el fichaje del futbolista bilbaíno, el sexto del verano, que estaba sin equipo tras militar pasada temporada en el Ferrol

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:08

Josué Dorrio es ya nuevo jugador del Málaga. Finalizaron los trámites y el club hizo oficial este jueves el fichaje del extremo bilbaíno. Su contratación, ... en principio, es para la temporada que está en curso, hasta el 30 de junio. Este refuerzo llega para completar las posiciones de ataque del equipo blanquiazul, que sólo había incorporado a un futbolista de banda, a Joaquín, cuando se habían marchado varios, como Antoñito o Kevin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

