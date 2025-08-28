El extremo Dorrio, nuevo jugador del Málaga para esta temporada

Josué Dorrio es ya nuevo jugador del Málaga. Finalizaron los trámites y el club hizo oficial este jueves el fichaje del extremo bilbaíno. Su contratación, ... en principio, es para la temporada que está en curso, hasta el 30 de junio. Este refuerzo llega para completar las posiciones de ataque del equipo blanquiazul, que sólo había incorporado a un futbolista de banda, a Joaquín, cuando se habían marchado varios, como Antoñito o Kevin.

Este fichaje estaba ya hecho, con el acuerdo cerrado, hace ya algunos días, pero todos los trámites no se pudieron concretar hasta este jueves. El club disponía de tope salarial suficiente para este refuerzo, pero necesitaba realizar algunos ajustes para que las cuentas pudieran cuadrar de una forma adecuada. De ahí que todo haya quedado el proceso definitivamente completado tras superar el futbolista el reconocimiento médico y rubricar su nuevo compromiso.

La llegada de un extremo, que se mueve fundamentalmente en este caso por la derecha, supone el cierre de un círculo abierto desde el final de la pasada campaña. Sergio Pellicer y Loren Juarros consideraban fundamental que el club hiciera el esfuerzo para hacerse con un jugador de estas características. Y la apuesta finalmente se centró en Dorrio, una opción que se adapta perfectamente a la disponibilidad económica de la entidad.

El recién llegado, el sexto fichaje del verano (también se incorporaron Montero, Joaquín, Dotor, Niño y Jauregi), es un extremo con experiencia en Segunda en las dos últimas temporadas. Estaba sin equipo tras su salida del Ferrol, mientras que en la campaña anterior jugó en el Amorebieta, en ambos casos en la categoría ‘de plata’ (aunque estos dos conjuntos descendieron). Dorrio tomó parte en un gran número de partidos en estos dos ejercicios en la categoría ‘de plata’. En el último, por ejemplo, participó en 42 encuentros, siendo dos de ellos de la Copa. Marcó dos goles y sumó tres asistencias.

Hace dos campañas, en el referido Amorebieta, disputó los 42 partidos de competición liguera y uno en la Copa (43 en total). Hizo tres goles, con cinco asistencias en esa temporada. En el anterior curso, en el 22-23, el extremo también militó en este equipo vasco, con el que alcanzó el ascenso desde la tercera categoría. Otros equipos en los que militó Dorrio, de 31 años, fueron el Linense, Talavera, Murcia, Lorca, Portugalete o el Bermeo.

De esta manera, sus dos últimas temporadas fueron las mejores de su trayectoria deportiva, las únicas en las que militó en el fútbol profesional. Perteneció al Eibar cuando este equipo estaba en Primera, pero no llegó a debutar. Sólo jugó un partido de la Copa esa campaña (la 16-17).

Pero esta contratación seguramente no será la última. ¿Y qué ocurre ahora con el ‘pivote’? Es muy probable que el Málaga también disponga de tope salarial suficiente para hacerse con un jugador de este perfil, aunque este fichaje deberá aportar desde el primer instante. Tendría que llegar para mejorar la actual plantilla e intercambiarse con Luismi en el futuro. La dirección deportiva trabaja con varias opciones en este momento, ¿pero estas son suficientemente convincentes para hacer un esfuerzo importante?