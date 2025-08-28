Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izan Merino, junto a Chupete en un entrenamiento reciente. SALVADOR SALAS

El Málaga trata de minimizar el periodo de ausencia de Izan Merino si se va con la sub-20

El combinado nacional jugará la próxima semana dos amistosos en Francia previos a la disputa del Mundial, del 27 de septiembre al 19 de octubre, y el club de Martiricos intenta perderle el menor número posible de partidos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:49

A la lesión de gravedad de Luismi (múltiples fracturas maxilofaciales) y el problema habido con Álex Pastor (en una rodilla, por determinar la importancia del ... percance), se le suma la posible convocatoria de Izan Merino para el Mundial sub-20, en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  4. 4 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  5. 5 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  6. 6 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  7. 7 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  8. 8

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  9. 9

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  10. 10 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga trata de minimizar el periodo de ausencia de Izan Merino si se va con la sub-20

El Málaga trata de minimizar el periodo de ausencia de Izan Merino si se va con la sub-20