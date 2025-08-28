El Málaga trata de minimizar el periodo de ausencia de Izan Merino si se va con la sub-20

A la lesión de gravedad de Luismi (múltiples fracturas maxilofaciales) y el problema habido con Álex Pastor (en una rodilla, por determinar la importancia del ... percance), se le suma la posible convocatoria de Izan Merino para el Mundial sub-20, en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre.

La baja del medio centro defensivo más habitual hace más importante aún el concurso de su principal relevo, el canterano Izan Merino, lo que está llevando al Málaga a negociar para minimizar el tiempo de ausencia de este si tiene que ir convocado con la selección española para el torneo antes mencionado.

Ampliar El seleccionador nacional sub-20, el exjugador del Sevilla Paco Gallardo. RFEF

El problema es doble, ya que la próxima semana, el jueves 4 y el domingo 7, la sub-20 va a disputar dos exigentes amistosos de preparación ante Francia en Clairefontaine. El Málaga trata de evitar la citación de Izan Merino para ellos, lo que le llevaría a perderse el derbi del sábado 6 (21.00 horas), en La Rosaleda, ante el Granada.

No se sabe tampoco si el jugador podría enlazar estos partidos con la concentración previa al viaje a Chile. A día de hoy la entidad de Martiricos conoce la presencia de Izan Merino en una prelista para el torneo, pero no tiene constancia de su citación oficial. Seguramente este viernes se conocerá la convocatoria del seleccionador, Paco Gallardo, para los amistosos.

Además, Gallardo estuvo el domingo en La Rosaleda presenciando el Málaga-Real Sociedad B. Además de Merino pudo seguir a varios integrantes del filial del cuadro guipuzcoano susceptibles de ir al Mundial. Es probable que el seleccionador y el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, conversaran acerca del futuro del canterano malaguista.

Hay que aclarar que esta selección sub-20 sólo se activa cara al Mundial de la categoría. Gallardo citó a 27 jugadores para unos entrenamientos ya en mayo en la primera lista en 12 años, porque desde 2013 'La Rojita' no se había clasificado para este campeonato, lo que se logra a través de la sub-19, reciente subcampeona de Europa (ese verano en Rumania, con el importante concurso de Izan Merino).