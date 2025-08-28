Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Pastor, en el centro, minutos antes de caer lesionado en el entrenamiento del miércoles. ÑITO SALAS

Álex Pastor sufre la lesión más grave en la rodilla derecha, la temida triada

El jugador del Málaga tiene «una lesión completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial» y deberá ser intervenido muy pronto

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:01

El central Álex Pastor sufre la lesión más grave en su rodilla derecha, la temida triada. Las pruebas diagnósticas aplicadas la tarde de este jueves ... confirmaron los peores presagios: «Una lesión completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial», afirmó el club tras conocer los detalles del examen médico al que fue sometido el jugador. El defensa se retiró del entrenamiento del miércoles por unas molestias en la rodilla afectada.

