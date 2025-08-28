Álex Pastor sufre la lesión más grave en la rodilla derecha, la temida triada

El central Álex Pastor sufre la lesión más grave en su rodilla derecha, la temida triada. Las pruebas diagnósticas aplicadas la tarde de este jueves ... confirmaron los peores presagios: «Una lesión completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial», afirmó el club tras conocer los detalles del examen médico al que fue sometido el jugador. El defensa se retiró del entrenamiento del miércoles por unas molestias en la rodilla afectada.

El temor era importante en el seno del club debido a que Álex Pastor abandonó finalmente el estadio tras la sesión de trabajo apoyado en dos muletas, lo que encendía las alarmas, a la espera de las pertinentes pruebas. Y tras un periodo de cierto descanso para que la inflamación remitiera un poco, el reconocimiento no pudo ser más negativo.

Ahora será necesario que el central pase lo antes posible por el quirófano para corregir esta triada, que afecta a tres zonas de una rodilla. El jugador, mientras tanto, estará guardando reposo en su domicilio hasta que sea operado y pueda comenzar ya la rehabilitación. Será un largo trabajo a partir de ese momento para conseguir el regreso en un periodo que, por experiencias anteriores, siempre estará muy por encima de los seis meses.

Este duro golpe para el futbolista le llega en su momento más dulce desde que llegó al Málaga, cuando había encontrado su sitio en el equipo y estaba rindiendo al máximo nivel en los dos encuentros disputados hasta ahora del campeonato, además de los compromisos amistosos del verano. Y el contratiempo para Sergio Pellicer y el propio conjunto blanquiazul es también importante.

Álex Pastor, de hecho, estaba siendo uno de los futbolistas claves del equipo blanquiazul en este arranque del campeonato. Con mucho ritmo y con la máxima confianza, el defensa se estaba sintiendo muy cómodo y seguro en su posición. Comenzaba a entenderse ya a la perfección con el recién llegado Montero, lo que reforzaba el potencial de esta pareja de centrales para el futuro. Ahora, la ausencia de este jugador, sin duda, supondrá un quebradero de cabeza para el entrenador, pues su momento de forma era óptimo.

Aunque Pellicer dispone también de Galilea y Murillo para esta demarcación, al margen del referido Montero y el lesionado de larga duración Moussa. De ahí que alguno de los dos primeros, con toda probabilidad, dispondrán ya de su oportunidad desde el comienzo en el siguiente encuentro del Málaga, este domingo en Las Palmas a las 19.30 horas. Esta será ya la tercera jornada de la competición, la primera que jugarán los blanquiazules fuera de La Rosaleda.