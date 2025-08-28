Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Así es la equipación visitante del Unicaja para la Liga Endesa. Unicaja

Verde lima: así es la nueva piel alternativa del Unicaja

El club presenta por sorpresa una tercera indumentaria para esta temporada, que se utilizará en los partidos como visitante de la Liga Endesa

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:46

El Unicaja sorprendió esta mañana de jueves con la presentación de una nueva indumentaria más allá de las dos que ya se dieron a conocer ... el lunes. A las clásicas verdimorada y blanca se une esta campaña un tercer color: el verde lima, que será la que los jugadores cajistas utilicen en los partidos como visitante en la Liga Endesa, en la competición doméstica, «salvo que haya coincidencia de colores con el rival». La blanca, por su lado, se usará en la Champions. También tendrá detalles dorados, «nexo de unión entre las tres equipaciones».

