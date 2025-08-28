Verde lima: así es la nueva piel alternativa del Unicaja El club presenta por sorpresa una tercera indumentaria para esta temporada, que se utilizará en los partidos como visitante de la Liga Endesa

Así es la equipación visitante del Unicaja para la Liga Endesa.

Nacho Carmona Málaga Jueves, 28 de agosto 2025, 10:46 Comenta Compartir

El Unicaja sorprendió esta mañana de jueves con la presentación de una nueva indumentaria más allá de las dos que ya se dieron a conocer ... el lunes. A las clásicas verdimorada y blanca se une esta campaña un tercer color: el verde lima, que será la que los jugadores cajistas utilicen en los partidos como visitante en la Liga Endesa, en la competición doméstica, «salvo que haya coincidencia de colores con el rival». La blanca, por su lado, se usará en la Champions. También tendrá detalles dorados, «nexo de unión entre las tres equipaciones».

🤫 Tenemos un secreto que compartir...



🎽¡¡¡NUEVA EQUIPACIÓN VERDE LIMA 2⃣5⃣/2⃣6⃣!!!



‼️Ya disponible en nuestras tiendas y página web



💚💜 #YoSoyDelUnicaja @JomaSport #EstaCamisetaNoseSienteSinTi #EstaHistoriaNoSeCuentaSinTi pic.twitter.com/eCzQN2dAnd — UnicajaCB (@unicajaCB) August 28, 2025 No se trata de la primera vez que el Unicaja tiene una equipación con este color. Ya lo hizo en las campañas 2010-11 y 2012-13, aunque de manera puntual, como tercera equipación. Igual que con la primera y la segunda equipación, Xavier Castañeda ha sido el encargado de lucirla en el vídeo de anuncio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión