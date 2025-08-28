Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del equipo investigador. SUR

Gran avance frente al párkinson: investigadores de Málaga descubren una hormona que protege a las células de la enfermedad

Este hallazgo de IBIMA-Plataforma Bionand y la UMA abre la puerta a nuevos tratamientos para aliviar los síntomas y frenar el avance de la enfermedades

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:40

Es una hormona que todos los humanos tienen en su cuerpo. Se llama IGF-II. Siempre ha estado ahí. Los investigadores del Instituto de Investigación ... Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma Bionand) y de la Universidad de Málaga la observa con detenimiento desde 2007 con el fin de conocer cómo puede usarse para combatir enfermedades neurodegenerativas. Ahora, el equipo de investigación ha descubierto que esta hormona protege a las neuronas que el párkinson trata de dañar.

