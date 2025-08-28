Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
La víctima, que requirió puntos de sutura en un brazo, fue trasladada al hospital. La agresora huyó tras el incidente pero fue localizada por la policía poco después
Málaga
Jueves, 28 de agosto 2025, 10:01
Una menor de edad ha sido detenida por la Policía Local de Fuengirola como presunta autora de una agresión con arma blanca a una joven ... de 18 años que resultó herida y fue trasladada al Hospital Costa del Sol.
El incidente tuvo lugar en la noche del miércoles, sobre las 23.00 horas, en la plaza de la Hispanidad del municipio costasoleño. La sala del 112 y del 092 recibieron varias llamadas informando de un incidente entre dos chicas. A su llegada, los agentes observaron a una de ellas con sangre y heridas por arma blanca en uno de sus brazos, según informa el propio Ayuntamiento en sus redes. La presunta agresora huyó, según la información facilitada por la Policía Local. Por su parte, la joven herida fue trasladada al hospital donde le pusieron puntos de sutura.
Los agentes, tras realizar varias entrevistas a los testigos y cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en este espacio público, lograron identificar a la agresora. Poco después, una patrulla de la Policía Local se presentó en el entorno de su domicilio y la localizó cerca del mismo. Tras admitir la autoría del suceso, fue detenida y puesta a disposición de la Policía Nacional.
Por último, según destaca la Policía Local, el sistema municipal de videovigilancia fue determinante para dar con el paradero y posterior detención de la autora confesa de este caso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.