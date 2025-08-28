Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes del vehículo policial en el lugar del incidente entre las chicas. Fuengirola se Queja

Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola

La víctima, que requirió puntos de sutura en un brazo, fue trasladada al hospital. La agresora huyó tras el incidente pero fue localizada por la policía poco después

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:01

Una menor de edad ha sido detenida por la Policía Local de Fuengirola como presunta autora de una agresión con arma blanca a una joven ... de 18 años que resultó herida y fue trasladada al Hospital Costa del Sol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  4. 4 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  5. 5 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  6. 6 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  7. 7

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  8. 8 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  9. 9

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  10. 10 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola

Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola