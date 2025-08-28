Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola

Una menor de edad ha sido detenida por la Policía Local de Fuengirola como presunta autora de una agresión con arma blanca a una joven ... de 18 años que resultó herida y fue trasladada al Hospital Costa del Sol.

El incidente tuvo lugar en la noche del miércoles, sobre las 23.00 horas, en la plaza de la Hispanidad del municipio costasoleño. La sala del 112 y del 092 recibieron varias llamadas informando de un incidente entre dos chicas. A su llegada, los agentes observaron a una de ellas con sangre y heridas por arma blanca en uno de sus brazos, según informa el propio Ayuntamiento en sus redes. La presunta agresora huyó, según la información facilitada por la Policía Local. Por su parte, la joven herida fue trasladada al hospital donde le pusieron puntos de sutura.

Los agentes, tras realizar varias entrevistas a los testigos y cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad situadas en este espacio público, lograron identificar a la agresora. Poco después, una patrulla de la Policía Local se presentó en el entorno de su domicilio y la localizó cerca del mismo. Tras admitir la autoría del suceso, fue detenida y puesta a disposición de la Policía Nacional.

Por último, según destaca la Policía Local, el sistema municipal de videovigilancia fue determinante para dar con el paradero y posterior detención de la autora confesa de este caso.