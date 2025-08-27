Las efemérides más destacadas del 28 de agosto
Quién nació hoy, quién falleció y qué aconteció: efemérides 28 de agosto
Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:00
Acompáñanos en un recorrido histórico: revive eventos trascendentales y expresiones culturales del 28 de agosto.
-
¿Qué pasó el 28 de agosto?
En España:
-
1565: la flota española desembarca en la Florida, donde fundan San Agustín, con el objeto de combatir a los hugonotes franceses.
-
1936: En el contexto de la guerra civil española, la comandancia de Marina, aún bajo el control del gobierno, ordena apagar el Faro de Málaga y pintarlo color tierra para evitar que sirva de referencia a la aviación nacional.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.