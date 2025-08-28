La provincia de Málaga inicia el año hidrológico con importantes reservas en los pantanos

El riesgo de sequía queda lejos en la provincia de Málaga. A pesar de los últimos meses, sin precipitaciones, las reservas de agua en los ... pantanos siguen siendo importantes. La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, informó sobre el estado de las cuencas en una visita al centro de control SAIH Hidrosur, este jueves. Las cifras que baraja la Junta fijan que los pantanos de la provincia acumulan aún más de 317 hm³.

Así, a punto de finalizar el año hidrológico el próximo 30 de septiembre, actualmente los embalses de la provincia se encuentran al 51,9% de capacidad. En comparación con el año pasado, se acumulan unos 200 hm³ más.

En concreto, el embalse del Limonero contabilizaba en 2024 3,85 hm3 y en la actualidad sus niveles se sitúan al 57,3% de su capacidad con más de 12,8 hm3. Asimismo, el embalse de La Concepción está al 77%, con 44,39 hm3.

Estos buenos datos, ha continuado la delegada del Gobierno, han permitido a la provincia evitar las restricciones de agua en verano como ya ocurrió el año pasado y comenzar el próximo año hidrológico «con importantes reservas en nuestros pantanos», lo que podrá suponer una futura revisión de las medidas que se adoptaron en la última comisión de sequía.

A día de hoy, el consumo de agua está limitado a 225 litros por persona y día en Málaga y la Axarquía, que asciende a los 250 litros por persona y día en la Costa del Sol occidental. Los usos agrarios tienen asignados 30 hm3 para la zona regable del Guadalhorce y 12,8 hm3 para los regantes de la Axarquía.

Navarro aprovechó su visita al centro de control SAIH Hidrosur para repasar algunas de las actuaciones más importantes que en materia de gestión hídrica ha realizado el Gobierno andaluz, como la ampliación de la desaladora de Marbella así como la finalización de las obras de emergencia para recuperar los pozos del bajo Guadalhorce (15,5 millones de euros) o la puesta en marcha de los pozos de Aljaima y Fahala, en Cártama, que han supuesto una inversión de 6 millones de euros.

Además, recordó que la Junta de Andalucía tiene ya consignados 36 millones de euros, de los 53 millones que cuesta, para mejorar y ampliar la capacidad de tratamiento de la ETAP de río Verde y construir un nuevo depósito de regulación. Para esta actuación, incluida en el segundo decreto de sequía, ya se ha firmado un protocolo de colaboración entre la Mancomunidad de la Costa del Sol occidental y la Junta de Andalucía.

Presa de Gibralmedina

Por otra parte, Navarro analizó el papel que debe desempeñar la presa de Gibralmedina en la planificación hídrica de Andalucía. Calificó a la infraestructura como «pieza clave» para garantizar el abastecimiento en Málaga y en la Costa del Sol occidental.

Este proyecto, declarado de interés general del Estado, «lleva 30 años enquistado y, a pesar de que le corresponde al Gobierno central su construcción, la Junta de Andalucía ha impulsado y finalizado la redacción del proyecto constructivo por 2,3 millones de euros y la tramitación ambiental», ha continuado la delegada para insistir «que es necesario un compromiso claro por parte del Ejecutivo para llevar a cabo esta infraestructura imprescindible».

La presa, situada entre los términos provinciales de Cádiz y Málaga, permitiría regular el caudal del río Guadiaro para abastecer no sólo al campo de Gibraltar, sino también a la Costa del Sol. Un pantano de 100 hm3 cuyo aporte de agua a la Costa del Sol, en caso de necesitarlo, rondaría los 15 hm3.

«Gibralmedina no es solo un proyecto estratégico para la provincia de Cádiz; es una garantía de futuro para la Costa del Sol cuya presión demográfica y turística es cada vez mayor y, por tanto, la demanda de recursos hídricos se incrementará notablemente en los próximos años», afirmó.