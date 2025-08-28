Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patricia Navarro y Fernando Fernández-Tapia, este jueves.

Patricia Navarro y Fernando Fernández-Tapia, este jueves. SUR

La provincia de Málaga inicia el año hidrológico con importantes reservas en los pantanos

Acumulan 317 hm³, según la delegada del Gobierno, que confirma la presa de Gibralmedina como «pieza clave» de la planificación hídricas

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:58

El riesgo de sequía queda lejos en la provincia de Málaga. A pesar de los últimos meses, sin precipitaciones, las reservas de agua en los ... pantanos siguen siendo importantes. La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, informó sobre el estado de las cuencas en una visita al centro de control SAIH Hidrosur, este jueves. Las cifras que baraja la Junta fijan que los pantanos de la provincia acumulan aún más de 317 hm³.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  4. 4 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  5. 5 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  6. 6

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  7. 7 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  8. 8 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  9. 9 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  10. 10 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La provincia de Málaga inicia el año hidrológico con importantes reservas en los pantanos