Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 07 de agosto de 2025

SUR

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:33

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

Paso histórico para la autovía del agua entre la Costa del Sol y Málaga: a concurso el primer tramo de tubería

LEER LA NOTICIA

Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala

LEER LA NOTICIA

El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para

LEER LA NOTICIA

La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación

LEER LA NOTICIA

Liberadas 18 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas en fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba

LEER LA NOTICIA

¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?

LEER LA NOTICIA

Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda

LEER LA NOTICIA

El Málaga se entrena otra vez en La Rosaleda más de dos meses después

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  2. 2 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  5. 5 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  6. 6 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  7. 7 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  10. 10 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?