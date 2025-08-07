Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?

¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?

Las teorías van desde el reventón de un emisario submarino hasta un efecto meteorológico, pasando por el cañón de un barco

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:16

Esta semana se ha podido ver en el mar, frente a las costas del Morlaco, en la capital malagueña, un potente chorro de agua, que ... se elevó varios metros sobre el nivel del mar, tal y como se ve en el vídeo grabado por un testigo. El surtidor o géiser estuvo además soltando agua durante bastantes minutos. ¿A qué se debe este extraño fenómeno?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  4. 4

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  5. 5 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  6. 6 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  7. 7 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga
  10. 10 El aviso de médicos de urgencias: «Algunos fármacos muy comunes pueden agravar el riesgo de golpe de calor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?