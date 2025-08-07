¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?

Esta semana se ha podido ver en el mar, frente a las costas del Morlaco, en la capital malagueña, un potente chorro de agua, que ... se elevó varios metros sobre el nivel del mar, tal y como se ve en el vídeo grabado por un testigo. El surtidor o géiser estuvo además soltando agua durante bastantes minutos. ¿A qué se debe este extraño fenómeno?

SUR lo ha investigado, y para ello ha preguntado a meteorólogos de Aemet, responsables de Emasa, de la Autoridad Portuaria y de la Capitanía Marítima; así como del Aula del Mar, del Instituto de Oceanografía y de la Facultad de Ciencias.

Después de las pesquisas, lo cierto es que, de momento, no ha sido posible establecer una respuesta clara. Hay varias teorías, más o menos factibles; pero todas ellas son hipótesis y no tienen una confirmación firme.

La más repetida por los especialistas del medio marino y náutico consultados es que se pueda tratar del reventón de un emisario submarino, que al romperse, con la presión que lleva el agua residual haya podido formar esa elevada columna de agua. Así lo indican, sobre todo, los biólogos marinos.

Sin embargo, desde la empresa municipal de aguas, Emasa, que es la responsable de estas instalaciones, un portavoz asegura que no tienen constancia de ninguna incidencia ni avería en este tipo de estructuras esta semana.

De hecho, estas fuentes apuntan a que pudiera ser un escape de gas de alguna tubería que discurra por esa zona, y que, con la presión, habría dado lugar a ese cañón de agua. Esta teoría tampoco se ha podido confirmar.

Por la parte portuaria, ni en el Puerto ni en la Capitanía hay constancia de ningún barco que haya podido provocar esa llamativa estampa. Mientras que en Aemet también se descarta que haya sido producto de una manga marina u otro fenómeno meteorológico.

Al respecto, una fuente del ámbito náutico apunta a que haya podido ser una pequeña galerna, fruto del choque del viento sur o levante con el terral. Pero los meteorólogos consultados no creen que se deba a eso.