La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación

La Feria de Málaga en el Centro Histórico de la ciudad mantendrá este año su horario reducido y contará con una programación sin novedades donde ... se mantienen las actuaciones musicales en diferentes plazas, las actuaciones de verdiales, el flamenco en la Peña Juan Breva y la programación para el público infantil en la plaza de la Merced.

La música en las calles del centro se prolongará desde las 13 hasta las 18 horas, momento en que se cortará para que entren los servicios de limpieza, según ha explicado este jueves la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, junto al presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos; el vipresidente de la Asociación de Empresarios de Hoteles de la Costa del Sol (Aehcos) de Málaga capital, Francisco Moro; la gerente de la Asociación Centros Histórico de Málaga, Fuensanta Villalobos, y el presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez.

Las actuaciones musicales tendrán lugar en las plazas de la Constitución, las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara, mientras que en calle Larios actuarán cada día pandas de verdiales y habrá un escenario para el folclore popular malagueño con la intervención de academias de bailes y coros. Los aficionados al flamenco tendrá una cita diaria en la sede de la peña Juan Breva, por donde pasarán artistas Amparo Heredia, Chato de Málaga, Ana Fargas, José de Chaparro o Vanesa Fernández y grupos flamencos, la mayoría de ellos malagueños.

Mundo de los dragones

El mundo de los dragones será el protagonista de la Feria Mágica que a partir del domingo 17 de agosto se desarrollará en la plaza de la Merced con la participación de diferentes compañías.

Los actos festivos en el Centro comenzarán en la tarde de viernes, 15 de agosto, con la celebración de la Cabalgata Histórica que rememora la entrada en Málaga de los Reyes Católicos en 1487 tras la conquista de la ciudad y en cuya recreación participarán unas 200 personas entre el bando cristiano y el bando moro. En la plaza de la Aduana tendrá lugar el momento más simbólico con la entrega de las llaves de la ciudad.

Al día siguiente, sábado, tendrá lugar la tradicional romería al santuario de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, con la abanderada de la feria de la ciudad, que en esta edición es la presentadora de televisión Toñi Moreno. El cortejo partirá desde las puertas del Ayuntamiento y al paso por la estatua del Marqués de Larios se producirá el izado de la bandera verde y morada de la ciudad.

Ampliar

En este punto, a la entrada de calle Larios, se encuentra la portada que da la bienvenida a la feria del Centro y cuyo montaje ha comenzado este jueves. Una estructura estrenada en 2022 con 12,82 metros de ancho y 16,10 de alto, con un diseño gráfico colorido y representa las figuras de un hombre y una mujer vestidos con el traje típico malagueño mientras bailan con cintas verdialeras en sus manos.

Además, alrededor de 16.200 farolillos engalanan la calle Larios y su entorno, y calle Granada, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.