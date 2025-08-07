Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La piara de jabalíes junto, este jueves, junto al cauce del Guadalmedina.

La piara de jabalíes junto, este jueves, junto al cauce del Guadalmedina. Ñito Salas

Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda

Se siguen multiplicando los avistamientos de estos híbridos con cerdo doméstico, considerados una plaga por las autoridades, mientras sigue la controversia de cómo mantenerlos a raya

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:05

Siete y media de la mañana, ribera del Guadalmedina en los aledaños del estadio de La Rosaleda. Una piara casi una docena de jabalíes campa ... a sus anchas por el que es uno de sus corredores predilectos. Pese a que es ya costumbre avistar a estos animales híbridos con cerdo doméstico que están considerados por las autoridades sanitarias como una plaga, la expectación es siempre máxima. Varios vecinos que paseaban por la berma del río avisan a la Policía Local que los conduce cauce abajo. Vuelven a subir. Y, en esta ocasión, varios transeúntes los agrupan de nuevo, casi a modo de pastoreo, y los devuelven al lecho fluvial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  4. 4 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  5. 5 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  6. 6

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  7. 7 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga
  10. 10 Esta es la fecha de inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda