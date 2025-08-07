Paso histórico para la autovía del agua entre la Costa del Sol y Málaga: a concurso el primer tramo de tubería

Las conexiones entre cuencas son vitales para la gestión del agua, sobre todo en periodos de sequía. Entre Málaga y la Axarquía, la colaboración y ... los trasvases en ambas direcciones son una constante. En este caso, se transfieren agua ya potabilizada. Con la Costa del Sol, en cambio, concurren muchos problemas. Uno de ellos, el obsoleto estado de la red en alta. Los reventones son continuos. Acosol tiene en cartera un millonario proyecto de nuevas conducciones y acaba de dar los primeros pasos administrativos: saca a concurso las primeras obras por 16 millones de euros, IVA incluido. Es el concepto de 'autovía del agua'.

La actuación está incluida en el Plan de Inversiones de la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que abarca los 11 ayuntamientos entre Torremolinos y Manilva. Es un programa ambicioso con más de 350 millones de presupuesto previsto.

El contrato

El primer contrato para mejorar la transferencia de agua en la Costa corresponde a la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del tramo de tubería entre Torrequebrada (Benalmádena) y El Pinillo (Torremolinos). Es una actuación compleja, con puntos de conflicto con el Cercanías de la Costa del Sol, Puerto de Benalmádena, pasos inferiores y otras zonas singulares. La geotecnia y la arqueología también constituyen claves importantes, así como el cruce con servicios de gas, telefonía, etc.

El plazo de redacción del proyecto es de tan sólo 1 mes, habida cuenta de la urgencia de los trabajos, que, sobre el terreno, durarán ocho meses.

Recursos

En el pliego de condiciones que constituye la base del concurso, se alude a la situación de reciente sequía prolongada y la importancia de contar con todo un arsenal de recursos. Se cifra la población de la Costa en 579.530 habitantes, que se duplican en periodo estival. Y se señala a la elevada dependencia del embalse de La Concepción, si bien ahora la desaladora de Marbella puede producir 20 hectómetros cúbicos anuales. Los pozos de Guadalmansa y Fuengirola también llegan a aportar otros 11. Extraordinariamente, se recibe agua del Campo de Gibraltar, además. En suma: el documento considera estratégico que Málaga capital y la Costa estén bien interconectadas. Y, un dato clave, la Costa llega a mover más de 3.000 litros por segundo en temporada alta.

En este sentido, se realizó una obra de emergencia por parte de la Junta de Andalucía: la mejora de la estación de bombeo de Rojas, en Churriana. Ésta permite la transferencia teórica de 500 litros por segundo en ambas direcciones.

Proyectos históricos

Los proyectos de las dos tuberías principales de Acosol se remontan al año 1965 y tienen su origen en la potabilizadora del Verde (otro cuello de botella ahora para la transferencia de caudales). Y un ramal va al Este y el otro, al Oeste. Es fácil de entender que la red está agotando su vida útil. El propio informe técnico admite el elevado número de roturas de carácter explosivo que se produce. En casco urbano consolidado, el riesgo de daños materiales y personales es altísimo. El tramo por el que se empieza es el principal punto negro en la Costa. De hecho, hace tres semanas se terminó una obra de emergencia para reparar una rotura.

Esta gran obra esta declarada de interés comunitario de la Junta. En este primer subtramo, se ha buscado una alternativa para dejar sin servicio las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa y conectar, en cambio, con las de fundición dúctil. Se proyecta una conducción de 800 milímetros de diámetro. Será en zanja con cubrición de tierra de al menos un metro.

Lógicamente, la nueva canalización tendrá conexiones con las tomas de abastecimiento de Astosam y Emabesa. Hablamos de 1 kilómetro de trazado, que además tiene un terreno heterogéneo: desde calizas a pizarras.