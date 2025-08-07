Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Autoridades durante la inauguración del bombeo de Rojas, punto clave de transferencia entre Málaga y la Costa. Ñito Salas

Paso histórico para la autovía del agua entre la Costa del Sol y Málaga: a concurso el primer tramo de tubería

Acosol licita por 16 millones la renovación de la conducción en el principal punto negro, Benalmádena. La transferencia de caudales entre cuencas y evitar daños materiales y personales por reventones, las claves

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:39

Las conexiones entre cuencas son vitales para la gestión del agua, sobre todo en periodos de sequía. Entre Málaga y la Axarquía, la colaboración y ... los trasvases en ambas direcciones son una constante. En este caso, se transfieren agua ya potabilizada. Con la Costa del Sol, en cambio, concurren muchos problemas. Uno de ellos, el obsoleto estado de la red en alta. Los reventones son continuos. Acosol tiene en cartera un millonario proyecto de nuevas conducciones y acaba de dar los primeros pasos administrativos: saca a concurso las primeras obras por 16 millones de euros, IVA incluido. Es el concepto de 'autovía del agua'.

