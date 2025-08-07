El Málaga se entrena otra vez en La Rosaleda más de dos meses después

Más de dos meses después, los jugadores del Málaga vuelven a pisar el césped de La Rosaleda. Desde que despidieran la Liga el último día ... de mayo, este jueves se han entrenado en el campo principal de Martiricos, que ha recibido múltiples cuidados en este tiempo por el cambio de la semilla y los preparativos propios del cambio de estación y temperatura. Y en este recinto ha organizado Pellicer un entrenamiento, que arrancó con una sesión de vídeo y siguió con el trabajo habitual y los 'partidillos' en un espacio reducido.

El técnico está preparando junto a sus hombres el comienzo liguero de la semana que viene, pero también el choque de este sábado, en La Rosaleda a partir de las 20.30 horas, contra el Betis. Este compromiso del Trofeo Costa del Sol será la última oportunidad de Pellicer para hacer algún ensayo, aunque es previsible que apueste ya por un equipo que pueda disputar una semana después el choque contra el Eibar.

En cuanto a los lesionados, todo sigue igual. Recuperado por completo Luismi, un jugador imprescindible para el Málaga, ahora se espera el regreso de Alfonso Herrero, otra de las referencias del equipo, y uno de los fichajes, Jauregi, que sólo disputó unos minutos del primer amistoso de la pretemporada. En ambos casos es previsible que la vuelta sea rápida, en algún caso quizás para la semana que viene. Siguen, asimismo, su preparación los lesionados de larga duración Ramón, Haitam y Moussa.

La semana de trabajo será ya diferente por este compromiso del sábado, que sería la presentación del equipo, y el inminente comienzo de la competición liguera. De hecho, el Málaga se entrenará este viernes sólo por la tarde antes de la disputa del choque ante el Betis.