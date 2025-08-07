Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Liberadas 18 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas en fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba

La capacidad productiva alcanzaría los ocho millones de cigarrillos diarios y un fraude superior a los dos millones de euros diarios

E. PRESS

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:47

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal a la que se le ... atribuye la instalación de fábricas ilegales de tabaco falsificado y de contrabando en las provincias de Málaga y Córdoba. En la operación han sido detenidas 21 personas y liberadas 18 de diferentes nacionalidades que trabajaban en condiciones infrahumanas.

