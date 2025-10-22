¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del miércoles, 22 de octubre de 2025

SUR

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:25

Comenta

SUR.es al instante: resumen de las principales noticias de hoy.

El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros

La concejala de Urbanismo, sobre los retrasos de proyectos para Málaga: «No creo que haya un problema»

La Diputación de Málaga ayuda con 4,2 millones a 42 municipios afectados por las danas

Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal

Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España

Cuando Picasso conoció a Françoise: exponen en Málaga sus grabados inspirados en la única mujer que lo dejó

En marcha el primer tramo de la 'autovía del agua' entre la Costa y Málaga: Acosol contrata la obra

La jueza archiva la querella del 'Nástic' por el partido del ascenso del Málaga

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

  5. 5 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7

  8. 8 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  9. 9

