La concejala de Urbanismo, Carmen Casero. Sur

La concejala de Urbanismo, sobre los retrasos de proyectos para Málaga: «No creo que haya un problema»

Carmen Casero señala que se ha reforzado el servicio municipal de Patrimonio con una nueva arquitecta y dos juristas de reciente incorporación

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:35

La concejala de Urbanismo de Málaga, Carmen Casero, no cree que el funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo que dirige suponga un obstáculo o ... freno para el desarrollo de proyectos pendientes para la ciudad. Así lo ha manifestado a SUR este miércoles después de que el alcalde, Francisco de la Torre, señalara este lunes que el expediente de la Fundación Unicaja para solicitar la parcela del Astoria, en la plaza de la Merced, tendrá que esperar a que se resuelva primero una lista de asuntos pendientes que tiene por delante en el servicio de Patrimonio de la Gerencia.

