La concejala de Urbanismo, sobre los retrasos de proyectos para Málaga: «No creo que haya un problema»

La concejala de Urbanismo de Málaga, Carmen Casero, no cree que el funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo que dirige suponga un obstáculo o ... freno para el desarrollo de proyectos pendientes para la ciudad. Así lo ha manifestado a SUR este miércoles después de que el alcalde, Francisco de la Torre, señalara este lunes que el expediente de la Fundación Unicaja para solicitar la parcela del Astoria, en la plaza de la Merced, tendrá que esperar a que se resuelva primero una lista de asuntos pendientes que tiene por delante en el servicio de Patrimonio de la Gerencia.

Como ha publicado este periódico este miércoles, no son pocos los proyectos por desarrollar que dependen de informes y tramitación en ese servicio que, en la última remodelación de la Gerencia de Urbanismo, desapareció como departamento para integrarse en el de Gestión Económica. Actualmente está dotado con cuatro funcionarios para informar expedientes, de los que uno es una arquitecta que se acaba de incorporar y todavía no dispone de ordenador, según las fuentes consultadas.

«No creo que haya un problema en el servicio de Patrimonio», ha asegurado Casero quien ha señalado que, además de esta arquitecta, también se han sumado al servicio dos juristas como apoyo a la labor que realizan los técnicos por los que pasan un gran numero de asuntos relacionados con suelos de propiedad municipal. Como ha informado SUR, de su labor están pendientes operaciones como el club de Rafa Nadal propuesto por la promotora marbellí Sierra Blanca en las pistas del centro de raqueta, un centro de FP planteado por la Universidad Alfonso X El Sabio en la antigua cárcel, la recuperación de la casa natal de Cánovas, un museo de cerámica medieval y proyectos residenciales, entre otras cuestiones.

«No creo que las cosas no avancen», ha remarcado la edil de Urbanismo, quien ha argumentado que todos esos expedientes relacionados con el patrimonio municipal tienen «mucho trabajo interno». «Hay otros que no tienen tanta repercusión mediática y que también pasan por ese servicio», ha afirmado Casero que, a preguntas de SUR, no ha aclarado si se van a sumar más empleados a la labor del servicio de Patrimonio, además de los que ya se han añadido en fechas recientes. Este estamento también se ha encargado en los últimos meses de preparar el expediente de la veintena de suelos dotacionales que va a sacar a concurso el Instituto Municipal de la Vivienda para que empresas promotoras realicen en ellos viviendas de protección oficial.

Incorporación de una treintena de nuevos empleados

La concejala ha destacado que, tras años sin incremento de personal, la Gerencia de Urbanismo está incorporando nuevos técnicos de ofertas de empleo de los últimos tres años. En concreto, según ha informado, se están añadiendo a la plantilla un total de 34 nuevos empleados, entre arquitectos, economistas, delineantes, administrativos y auxiliares. Asimismo, ha anunciado que las ofertas de empleo de 2025 y 2026 incorporarán otros 40 trabajadores para una plantilla que hasta ahora sumaba un total de 323.

«Con estas incorporaciones vamos a reforzar sobre todo los departamentos de Gestión Económica, donde se integra el servicio de Patrimonio, y el de licencias de obra», ha comentado Carmen Casero, quien ha confiado en que este próximo mes de noviembre empiece a funcionar la nueva ordenanza para los permisos de construcción que permitirá agilizar su tramitación con el apoyo de entidades externas a la Gerencia a las que podrán dirigirse los particulares que lo deseen.