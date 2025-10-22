En marcha el primer tramo de la 'autovía del agua' entre la Costa y Málaga: Acosol contrata la obra

CHM Obras e Infraestructuras-Albaida Infraestructuras es la alianza ganadora en el concurso para redactar el proyecto y ejecutar una obra fundamental para el trasvase ... de caudales entre la Costa del Sol Occidental y Málaga. La empresa pública de la Mancomunidad, Acosol, ha adjudicado el contrato por 13,6 millones de euros y un plazo de 9 meses. Es el primer paso para conseguir de manera efectiva la 'autovía del agua', que ya funciona de manera óptima entre la capital y la Axarquía en ambas direcciones, lo que supone gran tranquilidad en periodos de sequía, como se ha visto recientemente.

Con la Costa del Sol, en cambio, concurren muchos problemas para esta conexión. Uno de ellos, el obsoleto estado de la red en alta. Los reventones son continuos.

La actuación adjudicada, primera de muchas, está incluida en el Plan de Inversiones de Acosol. Es un programa ambicioso con más de 350 millones de presupuesto previsto.

Este primer contrato para mejorar la transferencia de agua en la Costa corresponde a la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del tramo de tubería entre Torrequebrada (Benalmádena) y El Pinillo (Torremolinos). Es una actuación compleja, con puntos de conflicto con el Cercanías de la Costa del Sol, Puerto de Benalmádena, pasos inferiores y otras zonas singulares. La geotecnia y la arqueología también constituyen claves importantes, así como el cruce con servicios de gas, telefonía, etc.

Redacción del proyecto

El plazo de redacción del proyecto es de tan sólo 1 mes, habida cuenta de la urgencia de los trabajos, que, sobre el terreno, durarán ocho meses.

En el pliego de condiciones que constituía la base del concurso, se alude a la situación de reciente sequía prolongada y la importancia de contar con todo un arsenal de recursos. Se cifra la población de la Costa en 579.530 habitantes, que se duplican en periodo estival. Y se señala a la elevada dependencia del embalse de La Concepción, si bien ahora la desaladora de Marbella puede producir 20 hectómetros cúbicos anuales. Los pozos de Guadalmansa y Fuengirola también llegan a aportar otros 11. Extraordinariamente, se recibe agua del Campo de Gibraltar, además. En suma: el documento considera estratégico que Málaga capital y la Costa estén bien interconectadas. Y, un dato clave, la Costa llega a mover más de 3.000 litros por segundo en temporada alta.

En este sentido, se realizó una obra de emergencia por parte de la Junta de Andalucía: la mejora de la estación de bombeo de Rojas, en Churriana. Ésta permite la transferencia teórica de 500 litros por segundo en ambas direcciones.

Un poco de historia

Los proyectos de las dos tuberías principales de Acosol se remontan al año 1965 y tienen su origen en la potabilizadora del Verde (otro cuello de botella ahora para la transferencia de caudales). Y un ramal va al Este y el otro, al Oeste. Es fácil de entender que la red está agotando su vida útil. El propio informe técnico admite el elevado número de roturas de carácter explosivo que se produce. En casco urbano consolidado, el riesgo de daños materiales y personales es altísimo. El tramo por el que se empieza es el principal punto negro en la Costa. De hecho, hace tres semanas se terminó una obra de emergencia para reparar una rotura.

Esta gran obra esta declarada de interés comunitario de la Junta. En este primer subtramo, se ha buscado una alternativa para dejar sin servicio las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa y conectar, en cambio, con las de fundición dúctil. Se proyecta una conducción de 800 milímetros de diámetro. Será en zanja con cubrición de tierra de al menos un metro.

Lógicamente, la nueva canalización tendrá conexiones con las tomas de abastecimiento de Astosam y Emabesa. Hablamos de 1 kilómetro de trazado, que además tiene un terreno heterogéneo: desde calizas a pizarras.