Embalse de La Concepción. Josele

En marcha el primer tramo de la 'autovía del agua' entre la Costa y Málaga: Acosol contrata la obra

Adjudica por más de 13 millones la renovación de las conducciones entre Torrequebrada y El Pinillo

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:18

Comenta

CHM Obras e Infraestructuras-Albaida Infraestructuras es la alianza ganadora en el concurso para redactar el proyecto y ejecutar una obra fundamental para el trasvase ... de caudales entre la Costa del Sol Occidental y Málaga. La empresa pública de la Mancomunidad, Acosol, ha adjudicado el contrato por 13,6 millones de euros y un plazo de 9 meses. Es el primer paso para conseguir de manera efectiva la 'autovía del agua', que ya funciona de manera óptima entre la capital y la Axarquía en ambas direcciones, lo que supone gran tranquilidad en periodos de sequía, como se ha visto recientemente.

