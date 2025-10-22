Cuando Picasso conoció a Françoise: exponen en Málaga sus grabados inspirados en la única mujer que lo dejó

Se conocieron en un café de París, en la primavera de 1943, durante los años de la ocupación nazi de Francia. Él era un pintor ... de prestigio de 61 años. Ella, una joven artista de 21. Empezaba así una relación «compleja, rica en diálogo y de mutua influencia» que duraría diez años, daría dos hijos (Claude y Paloma) y generaría un enorme caudal creativo en un rejuvenecido Picasso. El Museo Casa Natal reúne 37 de los 111 retratos inspirados en Françoise Gilot que conserva en sus fondos, una colección que refleja el «deslumbramiento» que ella causó en el artista. La exposición, titulada 'Picasso: vida con Françoise', abre los actos del Octubre Picassiano que recuerdan que hace 144 años Picasso nació en la plaza de la Merced.

La exposición Qué 'Picasso: Vida con Françoise' reúne 37 grabados inspirados en Françoise Gilot.

Cuándo Hasta abril de 2026.

Dónde Sala de Exposiciones Temporales del Museo Casa Natal de Picasso (plaza de la Merced, 13).

Era su musa, pero no solo eso. «Nunca fui solo su modelo. Fui su compañera, y mucho más que eso. Estuve involucrada en su vida y en su arte, y, a mi manera, colaboré en su proceso creativo», explica la propia Françoise, la única de las siete mujeres de la vida de Picasso que le dejó y que en 1964 contó su visión de la relación en 'Vida con Picasso'. Esta exposición se plantea como «el reverso» de aquel libro. En los 37 grabados que se exponen el tema es siempre el mismo: Françoise mirando de frente. Pero ninguno es igual a otro, ni en el trazo ni en la técnica. «Nos enfrentamos a miradas muy diversas. Picasso no se limitaba al retrato convencional sino que experimentaba».

Son años en los que Picasso «se siente renovado y se hace más osado, más valiente y más luminoso», detalla el comisario Mario Virgilio Montañez. Él los define como los años «de la alegría de vivir». Se conocieron en plena ocupación alemana de Francia, pero juntos vivieron la liberación y la vuelta de la normalidad. En 1948 se mudaron a Vallauris, un pueblo de la Costa Azul donde Picasso se reencontró con el Mediterráneo. Fue un momento de «revitalización» personal y «renovación» en su arte. «Nunca me sentí impulsado a retratar a nadie en esta forma. Es extraño, ¿verdad? Aunque creo que es perfectamente normal. Ese cuadro eres 'tú'», dijo Picasso a Françoise en referencia a retratos en los que la pinta más próxima al reino vegetal que al animal. «Tú eres como una planta que está creciendo».

La primera sala se abre con siete retratos pintados entre 1945 y 1947, todos con el nombre de Françoise en el título: 'Cabeza de joven (Françoise)', 'Joven con cabellos largos (Françoise)', 'Joven con blusa de triángulos (Françoise)' o simplemente ella, 'Françoise'. Siete cuadros en los que Picasso juega con las sombras, las formas y el trazo para componer de diferentes maneras un mismo rostro.

Migue Fernández

En el siguiente espacio, otros seis grabados revelan una anécdota de su relación. Cuentan que Picasso acudió a un congreso pacifista en Polonia acompañado de su chófer. Cuando volvió le regaló a Françoise una blusa polaca, de manufactura rumana, que ella correspondió con una bofetada. ¿El motivo? Sabía que todos los telegramas que le había enviado desde Polonia no los había escrito él porque estaban firmados como Picasso, y no como Pablo, y se despedía con una expresión de cariño que ellos no utilizaban. El pintor reconoció que se lo había encargado a su chófer y para recompensarla le pidió que posara con la blusa.

El resultado son unos grabados «fascinantes» de Françoise sentada en un sillón «como una Virgen en un trono, hierática majestuosa y siempre distinta». Como señala el comisario, Picasso «se iba a retando» en cada una de esas obras «expiatorias». «Era su manera de pedirle perdón».

En ese periodo de tiempo, Picasso explora con las formas de hacer grabado. Lo hace con aguada y raspador sobre piedra o sobre zinc; con lápiz litográfico sobre papel litográfico; con pincel, raspador y escuadra metálica sobre piedra y hasta investiga con la impresión negativa de una plancha al buril.

La exposición, con el patrocinio de la Fundación la Caixa, se completa con fotografías, libros y recortes de prensa que revelan la influencia de la creadora francesa en la obra picassiana. Estará abierta al publico hasta abril de 2026.