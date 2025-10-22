Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuando Picasso conoció a Françoise: exponen en Málaga sus grabados inspirados en la única mujer que lo dejó

La Casa Natal reivindica la influencia de Françoise Gilot en la creación del pintor, que vivió junto a ella una etapa de gran creatividad y experimentación

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:47

Comenta

Se conocieron en un café de París, en la primavera de 1943, durante los años de la ocupación nazi de Francia. Él era un pintor ... de prestigio de 61 años. Ella, una joven artista de 21. Empezaba así una relación «compleja, rica en diálogo y de mutua influencia» que duraría diez años, daría dos hijos (Claude y Paloma) y generaría un enorme caudal creativo en un rejuvenecido Picasso. El Museo Casa Natal reúne 37 de los 111 retratos inspirados en Françoise Gilot que conserva en sus fondos, una colección que refleja el «deslumbramiento» que ella causó en el artista. La exposición, titulada 'Picasso: vida con Françoise', abre los actos del Octubre Picassiano que recuerdan que hace 144 años Picasso nació en la plaza de la Merced.

Te puede interesar

