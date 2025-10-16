Málaga celebra el nacimiento de Picasso con una exposición sobre Françoise Gilot, el títere Peneque y el luthier de Les Luthier

El Museo Casa Natal Picasso celebra el nacimiento del genio malagueño con un nuevo Octubre Picassiano, un programa que en su XXXVIII edición combina propuestas ... académicas con otras divulgativas, con una especial atención al público familiar. Una exposición de los grabados de Picasso inspirados en Françoise Gilot, funciones gratuitas para niños de Peneque el Valiente -a partir del cuento 'Pablito y El Caratorta', de Pedro Luis Gómez-, un taller con el luthier de Les Luthier e intervenciones en la calle recordarán a los malagueños que hace 144 años Picasso nació en la plaza de la Merced.

La agenda comienza el 22 de octubre con la apertura al público de 'Picasso: Vida con Françoise' en la Sala de Exposiciones Temporales de la Merced, una selección de grabados en los que la presencia de Françoise Gilot (1921-2023) sirve de inspiración al artista malagueño. Reconocida tanto por su relación con Picasso como por su propia carrera como pintora, Gilot aparece en estas obras retratada a través de un lenguaje que trasciende la mera representación física.

La celebración se traslada a la calle con una intervención efímera los días 24 y 25 de octubre sobre la fachada de la Casa Natal. Seis pantallas de LED instaladas en los balcones del edificio proyectarán una animación que combina fotografías documentales de la infancia de Picasso con imágenes que evocan la Málaga del siglo XIX.

El 25 de octubre, día de la efeméride, la Casa Natal abrirá sus puertas de forma gratuita con visitas guiadas

Ese mismo 25 de octubre, el día de la efeméride, el museo abrirá sus puertas de forma gratuita, con visitas guiadas para dar a conocer la infancia del artista y su relación con su ciudad natal. A las 11.00 horas, en el salón de actos, se presentará 'Desbloqueando a Picasso. Tutorial básico para disfrutar la obra de un artista que pintaba raro', a cargo de José S. Mateos (@GodPikasso) y la periodista Esther Luque. La propuesta parte de un método innovador y lúdico que convierte la obra del pintor en un videojuego multiaventura, con reglas, personajes y escenarios propios.

Ese mismo día habrá un nuevo taller de Picasso en familia titulado 'Alguien muy especial', que incluirá una visita a la exposición temporal. Será de 11.00 a 12.30 horas para familias con menores de entre 3 y 12 años. La jornada culminará con el concierto 'Picasso y el Jazz', que ofrecerá el Trío Jitterburg, formado por Mario Sánchez Jiménez (piano), Miguel Ángel Gil Gutiérrez (contrabajo) y Francisco Palomo Montejo (clarinete, percusión y armónica cromática). La cita, a las 19.00 horas en el salón de actos, profundiza en la vinculación del artista con este género musical, tanto en su faceta de aficionado como de colaborador artístico, ilustrando textos y obras literarias para un sello discográfico.

El día siguiente, el domingo 26 de octubre, será para los más pequeños. El salón de actos del museo acogerá tres funciones de 'Pablito y Peneque', de la compañía Miguel Pino, una obra protagonizada por el valiente títere inspirada en el cuento 'Pablito y el Caratorta' del periodista y escritor Pedro Luis Gómez. Los pases serán por la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en recepción a partir de las 18.00 horas.

Más actividades

Pero la agenda picassiana da para más. El martes 21 y el miércoles 22 de octubre, el luthier argentino Hugo Domínguez, responsable de muchos de los instrumentos informales del grupo Les Luthier, construirá en el aula taller de la Casa Natal una guitarra inspirada en aquellas tridimensionales que Picasso realizó en la época cubista. El resultado -que irá desarrollando de cara al público- se presentará el viernes 24 en un encuentro entre Hugo Domínguez y el productor Pepe Zapata con un grupo de escolares en el salón de actos de la Casa Natal. La guitarra se quedará en el museo para su exposición.

Un día antes, el alumnado de Primaria del colegio Nuestra Señora de Gracia visitará el Museo Casa Natal Picasso y realizará un taller sobre un mural sonoro que se descubrirá el viernes por la mañana, para todos los públicos. El mural desvelará una imagen del artista malagueño, que se transformará en un emotivo homenaje en forma de 'cajoneada' el mismo viernes con 40 cajones flamencos, que los escolares harán sonar –con la dirección de Pepe Zapata al cajón y Carlos Cortés a la guitarra– junto a la escultura de Picasso en la Plaza de la Merced.

La programación especial se extenderá en el tiempo hasta noviembre y diciembre. Habrá dos seminarios especializados, uno impartido por Ignacio Araujo, 'El poder de Walter, Maar, Gilot y Roque', y 'Las fuerzas de la pintura: Picasso impensable' a cargo de Luis Puelles. La Casa Natal de Picasso acogerá también una jornada de juego de rol organizada por la Asociación de Amigos del Museo Casa Natal Picasso, la charla 'Picasso Mestizo' con Felipe Alarcón y la presentación de 'La vuelta a la poesía. Un experimento didáctico', del poeta Álvaro García.

Asimismo, el 24 de noviembre tendrá lugar la presentación del libro de Eugenio Arias 'Picasso, mi segundo padre', publicado por el Museo Casa Natal Picasso en edición de Madeleine Bergé Arias y texto establecido por Rafael Inglada. El broche final se pondrá el 10 de diciembre con la presentación del 'Libro de las anécdotas' de Rafael Inglada, con la participación de Malén Gual.