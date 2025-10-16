Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
De izquierda a derecha: Antonio Pino, Mariana Pineda, Luis Lafuente y José Ignacio Zapata.

Málaga celebra el nacimiento de Picasso con una exposición sobre Françoise Gilot, el títere Peneque y el luthier de Les Luthier

El Octubre Picassiano comienza el próximo miércoles con actividades para todos los públicos en su Museo Casa Natal

SUR

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:25

Comenta

El Museo Casa Natal Picasso celebra el nacimiento del genio malagueño con un nuevo Octubre Picassiano, un programa que en su XXXVIII edición combina propuestas ... académicas con otras divulgativas, con una especial atención al público familiar. Una exposición de los grabados de Picasso inspirados en Françoise Gilot, funciones gratuitas para niños de Peneque el Valiente -a partir del cuento 'Pablito y El Caratorta', de Pedro Luis Gómez-, un taller con el luthier de Les Luthier e intervenciones en la calle recordarán a los malagueños que hace 144 años Picasso nació en la plaza de la Merced.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  7. 7 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  10. 10 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga celebra el nacimiento de Picasso con una exposición sobre Françoise Gilot, el títere Peneque y el luthier de Les Luthier

Málaga celebra el nacimiento de Picasso con una exposición sobre Françoise Gilot, el títere Peneque y el luthier de Les Luthier