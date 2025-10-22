La jueza archiva la querella del 'Nástic' por el partido del ascenso del Málaga No se han hallado indicios de delito en la actuación del colegiado Eder Mallo en el Nou Estadi, en el que el conjunto blanquiazul ascendió a Segunda División

El Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona ha archivado la querella que presentó el Gimnástic de Tarragona contra el árbitro Eder Mallo Fernández, al ... no hallar indicios de delito en su actuación como colegiado del partido entre el 'Nástic' y el Málaga del 22 de junio de 2024 en el Nou Estadi Costa Daurada de la ciudad catalana, en el que el cuadro blanquiazul ascendió de manera agónica con el tanto de Antoñito en el minuto 122.

La entidad grana denunció hace alrededor de un año al colegiado vasco por una presunta corrupción deportiva y falsedad documental. Este primer delito se argumenta en base a unos informes de un detective que contrató el propio club catalán, en el que sugiere que Mallo mintió cuando en el acta comentó que temía por su integridad física y para el otro señalaban que el árbitro pitó de manera favorable al Málaga de forma premeditada ya que así se podía asegurar su ascenso de categoría y el consiguiente aumento de sueldo (este salto a Segunda se produjo).

