Imagen del Gimnástic-Málaga. Ñito Salas

La jueza archiva la querella del 'Nástic' por el partido del ascenso del Málaga

No se han hallado indicios de delito en la actuación del colegiado Eder Mallo en el Nou Estadi, en el que el conjunto blanquiazul ascendió a Segunda División

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:39

Comenta

El Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona ha archivado la querella que presentó el Gimnástic de Tarragona contra el árbitro Eder Mallo Fernández, al ... no hallar indicios de delito en su actuación como colegiado del partido entre el 'Nástic' y el Málaga del 22 de junio de 2024 en el Nou Estadi Costa Daurada de la ciudad catalana, en el que el cuadro blanquiazul ascendió de manera agónica con el tanto de Antoñito en el minuto 122.

